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На стандарты НАТО переведены более 60 проц органов военного командования Украины — Минобороны
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На стандарты НАТО переведены более 60 проц органов военного командования Украины — Минобороны 

ИА Синьхуа 56 минут назад
Киев, 23 апреля /Синьхуа/ — К настоящему времени на стандарты НАТО были переведены свыше 60 проц структур Генерального штаба и других органов управления Вооруженных сил Украины. Об этом, как передает агентство Интерфакс-Украина, сегодня в Киеве заявил государственный секретарь министерства обороны Александр Дублян.
Он также сообщил, что стандарты Североатлантического альянса составляют порядка 40 проц от всех 1643 норм, используемых ныне для подготовки украинской армии.
Украина начала переход на стандарты НАТО в 2015 году. Этот процесс должен завершиться до конца следующего года. 8 июня прошлого года Верховная Рада законодательно закрепила стремление страны стать членом альянса. —0—
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