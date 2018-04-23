Ещё
Ревенко о заявлении Климкина: это геноцид собственного народа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ревенко о заявлении Климкина: это геноцид собственного народа 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В Киеве у власти сейчас находятся просто какие-то враги собственного народа, отметил в эфире программы «60 минут» член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко. Он прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о возвращении украинских трудовых мигрантов из России.
Ревенко привел цифры, которые размещены на сайте МВД: «В 2014 году к нам в Россию приезжало 2 миллиона 593 тысячи человек из Украины, в 2015-м — 2 миллиона 596, в 2016-м — 2 миллиона 581, в 2017-м — 2 миллиона 333 украинца. Подавляющее большинство из них работает здесь, зарабатывает деньги и кормит свои семьи».
"Я не представляю себе рынок труда в Европе, который одномоментно сейчас может принять 2,5 миллиона человек. Куда эти люди пойдут? Это геноцид собственного народа, потому что эти 2,5 миллиона человек кормят как минимум своих жен, матерей, детей…на эти 2,5 миллиона человек придется порядка почти 10 миллионов украинцев. Что они творят? Они не ведают, что творят! Это геноцид народа!", — возмутился Ревенко.
Ранее на встрече с соотечественниками в канадском Торонто министр иностранных дел Украины Павел Климкин посетовал, что слишком много этнических украинцев живут и работают на чужбине. «С этим нужно что-то делать, нужно всех возвращать», — заявил Климкин. По его словам, в России сейчас проживает каждый двенадцатый украинец.
Вести.Ru: последние новости
СБУ заявила об аресте "агента России", пытавшегося купить беспилотник ООН ищет 97% от суммы, нужной для помощи Донбассу Киев объявил о запуске процесса предоставления автокефалии УПЦ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия поставила США серьезное условие249
Российские суда лишат входа на Украину85
Путин подпишет «беспрецедентный указ»63
На Москву обрушится торнадо47
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто19
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
15:14
Лишний олигарх: США выдавливают Дерипаску из «Русала»
Экономика Статьи
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:58
Армянская весна
СНГ В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение