Ревенко о заявлении Климкина: это геноцид собственного народа

Ревенко привел цифры, которые размещены на сайте МВД: «В 2014 году к нам в Россию приезжало 2 миллиона 593 тысячи человек из Украины, в 2015-м — 2 миллиона 596, в 2016-м — 2 миллиона 581, в 2017-м — 2 миллиона 333 украинца. Подавляющее большинство из них работает здесь, зарабатывает деньги и кормит свои семьи».

"Я не представляю себе рынок труда в Европе, который одномоментно сейчас может принять 2,5 миллиона человек. Куда эти люди пойдут? Это геноцид собственного народа, потому что эти 2,5 миллиона человек кормят как минимум своих жен, матерей, детей…на эти 2,5 миллиона человек придется порядка почти 10 миллионов украинцев. Что они творят? Они не ведают, что творят! Это геноцид народа!", — возмутился Ревенко.

Ранее на встрече с соотечественниками в канадском Торонто министр иностранных дел Украины Павел Климкин посетовал, что слишком много этнических украинцев живут и работают на чужбине. «С этим нужно что-то делать, нужно всех возвращать», — заявил Климкин. По его словам, в России сейчас проживает каждый двенадцатый украинец.