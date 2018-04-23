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Батальон «Донбасс» ополчился на агентство Karabas
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На Украине задержали "доверенное лицо Путина"
На Украине задержали "доверенное лицо Путина"

Батальон «Донбасс» ополчился на агентство Karabas 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает «112».
Лидеры «Национального корпуса» и батальона «Донбасс», народные депутаты Андрей Билецкий и Семен Семенченко призвали правоохранителей расследовать факт угроз, попыток подкупа и давления со стороны директора российского билетного оператора Karabas Максима Плахтия на судью Шевченковского районного суда Елену Мелешак.
Сама Мелешак ранее рассматривала дело о разбое и вымогательстве со стороны Плахтия в отношении экс-топ менеджера Karabas Вадима Чернецкого.
Свои обращения Билецкий и Семенченко отправили в прокуратуру Киева.
В свою очередь в киевской прокуратуре заявили, что дело о разбое и вымогательстве со стороны Плахтия передали в суд, а дело об угрозах судье Шевченковского суда расследует национальная полиция.
Позже к обращению присоединился и ряд депутатов от БПП и «УКРОПа».
Мелешак просила защиты в Высшем совете правосудия и Генеральной прокуратуре Украины, заявляя, что перед очередным заседанием по делу Плахтия, Козака и Скрипаля, обвиняемых в вымогательстве и разбое, 18 января 2018 года, ей на банковскую карту поступило 5 тыс. грн., а на телефон пришло сообщение с требованием самоотвода и началом рассмотрения дела заново уже с новым судьей.
В случае выполнения требований злоумышленники обещали прислать судье сумму в пять раз больше. При этом судье советовали «даже не пытаться торговаться», так как речь шла о первой инстанции. В то же время в случае игнорирования требований неизвестные угрожали «начать говорить по-другому» с семьей, а также указали адрес проживания и номера телефонов семьи судьи и ее дочери.
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