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Украина нашла «трещины» у Крымского моста
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Украина нашла «трещины» у Крымского моста 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В украинских СМИ и социальных сетях стали появляться сообщения о якобы трещинах на 256-й опоре Крымского моста
«256 опора опять в лесах, каркасы вяжут, бетон подают. Пишут о том, что треснула. Все это неспроста», — передает украинское издание «Вести» сообщение, размещенное в социальных сетях.
Украинские СМИ пишут, что рабочие якобы заново собрали каркас вокруг опоры, чтобы отреставрировать ее.
«Разрушенный элемент удалили от берега на восемь километров», — говорится в сообщении.
Отметим, долгое время на Украине заявляли, что Россия якобы вообще не строит никакой мост, затем там стали распространяться сообщения о якобы проблемах со строительством Крымского моста, которые, однако, не подтвердились. В частности, в сентябре 2017 тоже утверждалось, что якобы проседают опоры моста, из-за чего «строительство приостановилось». Эти сообщения опровергли подрядчики строительства моста, кроме того, не останавливались и работы. Потом появилось сообщение, что строители Крымского моста не смогли состыковать металлические пролеты автомобильного путепровода в районе «Насыпь — Фарватер».
Также украинские военные заявили об уязвимости Крымского моста для ракетных ударов.
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