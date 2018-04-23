Украина нашла «трещины» у Крымского моста

В украинских СМИ и социальных сетях стали появляться сообщения о якобы трещинах на 256-й опоре Крымского моста

«256 опора опять в лесах, каркасы вяжут, бетон подают. Пишут о том, что треснула. Все это неспроста», — передает украинское издание «Вести» сообщение, размещенное в социальных сетях.

Украинские СМИ пишут, что рабочие якобы заново собрали каркас вокруг опоры, чтобы отреставрировать ее.

«Разрушенный элемент удалили от берега на восемь километров», — говорится в сообщении.

Отметим, долгое время на Украине заявляли, что Россия якобы вообще не строит никакой мост, затем там стали распространяться сообщения о якобы проблемах со строительством Крымского моста, которые, однако, не подтвердились. В частности, в сентябре 2017 тоже утверждалось, что якобы проседают опоры моста, из-за чего «строительство приостановилось». Эти сообщения опровергли подрядчики строительства моста, кроме того, не останавливались и работы. Потом появилось сообщение, что строители Крымского моста не смогли состыковать металлические пролеты автомобильного путепровода в районе «Насыпь — Фарватер».

Также украинские военные заявили об уязвимости Крымского моста для ракетных ударов.