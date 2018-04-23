Актеры из «Сватов» и «Папиных дочек» попали в базу данных «Миротворца»

Ранее Госкино Украины запретило к показу все сезоны сериала «Сваты» с участием, в том числе, российского актера Федора Добронравова , которому был запрещен въезд в страну из-за посещения Крыма. Актер также был включен в список лиц, «угрожающих безопасности Украины».

В заявлении на сайте говорится, что актеры внесены в базу данных за «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения» в Крым.

Сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет «изменниками родины». Весной 2016 года «Миротворец» опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

В базу данных сайта «Миротворец» также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры.