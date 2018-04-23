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Актеры из «Сватов» и «Папиных дочек» попали в базу данных «Миротворца»
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Актеры из «Сватов» и «Папиных дочек» попали в базу данных «Миротворца» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 23 апр — РИА Новости. Российский актер Андрей Леонов, который сыграл в украинском сериале «Сваты», а также Олеся Железняк и Татьяна Кравченко, сыгравшие в сериале «Папины дочки», попали в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец» из-за посещения Крыма.
Ранее Госкино Украины запретило к показу все сезоны сериала «Сваты» с участием, в том числе, российского актера Федора Добронравова, которому был запрещен въезд в страну из-за посещения Крыма. Актер также был включен в список лиц, «угрожающих безопасности Украины».
В заявлении на сайте говорится, что актеры внесены в базу данных за «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения» в Крым.
Сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет «изменниками родины». Весной 2016 года «Миротворец» опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.
Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию «тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов». Действия владельцев сайта «Миротворец» раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию «прямым призывом к расправе над журналистами».
В базу данных сайта «Миротворец» также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры.
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