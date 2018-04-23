Постой, паровоз: Литва не готова к запуску маршрута «четырех столиц»

Об этом сообщает портал Delfi.

«Мы говорим об этом. Я не могу назвать конкретную дату, поскольку нужно согласовать много деталей, украинская сторона заинтересована в скорейшем решении вопроса, но мы хотим, чтобы время было удобным, хотим согласовать другие детали», — сказал представитель Lietuvos gelezinkeliai Мантас Дубаускас.

Он также подчеркнул, что литовские железные дороги и без того очень загружены.

«Это не главное и не единственное вопрос, мы говорим о загрузке маршрутов. Это не минский поезд, просто железная дорога сильно загружена, чтобы создать новый регулярный маршрут надо разрабатывать расписание», — сказал Дубаускас.