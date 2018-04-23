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Постой, паровоз: Литва не готова к запуску маршрута «четырех столиц»
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Постой, паровоз: Литва не готова к запуску маршрута «четырех столиц» 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает портал Delfi.
«Мы говорим об этом. Я не могу назвать конкретную дату, поскольку нужно согласовать много деталей, украинская сторона заинтересована в скорейшем решении вопроса, но мы хотим, чтобы время было удобным, хотим согласовать другие детали», — сказал представитель Lietuvos gelezinkeliai Мантас Дубаускас.
Он также подчеркнул, что литовские железные дороги и без того очень загружены.
«Это не главное и не единственное вопрос, мы говорим о загрузке маршрутов. Это не минский поезд, просто железная дорога сильно загружена, чтобы создать новый регулярный маршрут надо разрабатывать расписание», — сказал Дубаускас.
Заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк в апреле сказал, что поезд «четырех столиц» будет запущен в ближайшее время.
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