Самопиар вышел Луценко боком: генпрокурора ждут в суде

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, который подал соответствующий иск.

Юрия Луценко. ЦПК жалуется на Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания за то, что он предоставил статус социальной рекламе «Выполняем закон. Устанавливаем справедливость», где восхваляют генпрокурора Украины

«Третьи лица в деле— генеральный прокурор Юрий Луценко и общественная организация «Украинская антикоррупционная ассоциация»», — говорится в сообщении.

Заседание назначено на 1 июня.

В ЦПК считают, что ролик имеет признаки политической, а не социальной рекламы, поскольку пропагандирует влияние генпрокурора на потенциальных избирателей, содержит манипуляции, использует официальное название государственного органа, содержит изображение герба и флага Украины.

«По нашему мнению, Нацсовет не имел права назвать прокурорский пиар социальной рекламой. Использовать должность генерального прокурора для политического пиара недопустимо. Мы бы подали иск безотносительно фамилии генпрокурора. За такое злоупотребление служебным положением нужно нести ответственность», — пояснил председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин

В ГПУ ранее заявили, что не имеют отношения к изготовлению, заказу и распространению рекламных роликов о работе ведомства и не знают, кто их заказывал.