Вредит ли украинское лобби в Оттаве торговым связам с Россией?

В течение 10 лет экспорт Канады Россию сократился вдвое. Это сокращение произошло из-за замедления экономического роста в России и введения западных санкций против Москвы после аннексии Крыма в 2014 году. Но еще один фактор имеет существенное значение — так называемая «этнизация» внешней политики Канады в отношении России.

Большинство избирателей живут в Западной Канаде, регионе, где расположен избирательный штаб консерваторов и где либералы Трюдо любят заниматься очковтирательством.

Украина играет слишком большую роль в канадской внешней политике в течение последних 12 лет. Дело дошло до того, что она препятствует определению и реализации политики проводимой в отношении России, основанной на геополитике и защите национальных интересов Канады», — утверждает Джоселин Кулон.

Научный сотрудник Центра международных исследований Монреальского университета и бывший журналист газеты «Девуар» (Le Devoir), специализирующийся на международных отношениях, никоим образом не связывает в своем очерке украинское лобби в Оттаве и значительное сокращение канадского экспорта в Россию. Экспорт США в Россию также снижается из-за замедления роста экономики в России и введения западных санкций, на которые русские ответили своими санкциями.

«Чрезмерная враждебность» по отношению к России

В случае с Канадой влияние украинского лобби также может играть существенную роль. Ибо, прочитав 9 главу очерка Джоселин Кулон («Российская политика, под влиянием Украины»), можно задаться вопросом об этой потенциальной связи, тем более что нынешний министр иностранных дел Христя Фриланд (Chrystia Freeland), которая в январе 2017 года сменила Стефана Диона, имеет украинское происхождение.

Джоселин Кулон не единственный, кто говорит о влиянии украинского лобби, которое выражается в «крайней враждебности» по отношению к России.

Об этом же пишет Ирвин Студин (Irvin Studin), издатель и редактор канадского журнала «Глобал Бриф» (Global Brief) в своей недавно опубликованной статье «Четырехвекторная политика Канады. Часть 2». (Canada's Four-Point Game. Part II).

«Позиция Канады, которая думает, что поддерживает Украину и защищает канадские интересы в Украине при помощи откровенной и открытой враждебности по отношению к России, является проявлением стратегического идиотизма. Это не помогает ни Украине, которая не может «процветать без участия России, ни основным интересам Канады в Арктике и Европе», — пишет Студин.

Другие аналитики также считают, что такой подход очень рискован, потому что он «излишне этнизирует политику Канады». Джоселин Кулон не смотрит на Россию через розовые очки, которая несколько раз попадала в его прежнюю сферу влияния.

В 2008 году Москва вмешалась в военный конфликт в Грузии , которая хотела сблизиться Западом. В 2014 году Россия аннексировала Крым, регион, который СССР подарил Украине в 1954 году, так как украинское правительство также хотело сблизиться с Западом. И это не говоря об обвинениях, выдвинутых американским правосудием против России за вмешательство в президентские выборы в США в ноябре 2016 года. Короче говоря, сейчас отношения между Россией и Западом очень напряженные.

В период холодной войны Оттава и Россия вели диалог

Но это уже не в первый раз. Напряженность была также крайне высокой в период холодной войны (с 1945 по 1990 годы), когда соперничество между США и СССР (и их союзниками) часто приводило к кризисам, в том числе к Карибскому кризису в 1962 году.

«Но даже во время «холодной войны» Канада всегда поддерживала контакты с Москвой, несмотря на авторитарный режим в СССР», — напоминает Кулон.

Во время своего выступления в Оттавском университете в марте 2016 года министр иностранных дел Стефан Дион подчеркнул, что именно этот дух открытости между странами позволил пригласить Михаила Горбачева в Канаду в 1983 году, за два года до того как он стал президентом СССР (с 1985 по 1991гг.).

«Именно в Онтарио и Альберте Горбачев впервые увидел насколько неэффективна советская сельскохозяйственная система по сравнению с нашей», — подчеркивает Стефан Дион.

По мнению Джоселин Кулон, визит в Канаду — в то время как русские оккупировали Афганистан — подогрело «желание» и «вызвало настоящую демократическую революцию в России».

Когда Михаил Горбачев пришел к власти он инициировал процесс окончания холодной войны, начав экономическую, культурную и политическую либерализацию в СССР. Мы знаем эти реформы под названиями «перестройка» и «гласность».

Как утверждает Джоселин Кулон, сегодня такой диалог с Москвой практически невозможен, особенно с тех пор как Христя Фриланд возглавила МИД Канады.

«После того как Джастин Трюдо уволил Диона в январе 2017 года, отношения с Россией стали стремительно ухудшаться. Фриланд, ставшая министром иностранных дел, с удовольствием называет Россию угрозой номер 1 на международной арене ».

В своем выступлении в июне 2017 года Фриланд даже «поставила на одну планку ИГ (террористическая организация запрещена в РФ — прим.ред.) и Россию. Тем не менее, президенты США и Франции продолжают встречаться с президентом России Владимиром Путиным

Несмотря на все трудности, Россия обладает огромным потенциалом

Теперь поговорим о международной торговле Канады. При нынешней ситуации сложно понять, каким образом Канада может сблизиться с Россией в обозримом будущем. Эксперты по международным отношениям считают, что если не произойдет что-то сверхъестественное, Москва никогда не вернет Крым Украине, и всеми способами будет пытаться вывести Украину из сферы влияния Запада. В двух словах — такова новая геополитическая ситуация.

Почему мы должны беспокоиться о наших отношениях с Россией? В конце концов, Россия не входит в десятку крупнейших экспортных рынков Канады. В 2017 году канадский экспорт в Россию составил 671 миллион канадских долларов, что в пять раз меньше экспорта в Бельгию , который составил 3,5 миллиарда долларов, согласно официальной статистике.

Тем не менее, Россия является страной БРИКС с населением 144 миллиона человек. Это страна с квалифицированной рабочей силой, развивающимся средним классом и высокотехнологичными секторами экономики, такими как аэрокосмическая промышленность.

Россия обладает потенциалом, который продолжает привлекать европейские компании, прежде всего немецкие и французские, которые продолжают вести бизнес в России, потому что эта страна БРИКС с огромным потенциалом, несмотря на все трудности.

Канадским компаниям и инвесторам будет трудно извлечь выгоду из-за внешней политики Канады, которая сводит к минимуму дипломатические отношения с Россией. Если только не поменяется характер и направление внешней политики Канады, которая будет основываться на политических, экономических и культурных интересах страны по отношению к России.