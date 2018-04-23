Минобороны Украины: Мы не будем наступать в Донбассе

«Противник продолжает запугивать местное население недостоверной информацией о проведении силами антитеррористической операции с 30 апреля этого года широкомасштабных наступательных действий и деятельностью украинских диверсионно-разведывательных групп», — заявил Гуцуляк.

Ранее в оперативном командовании ДНР заявили об опасениях провокаций из-за отмены АТО и смены формата военной операции в Донбассе, которая запланирована на 30 апреля.

Смена формата военной операции была предусмотрена законом о реинтеграции Донбасса, принятом Верховной Радой . В то же время, как заявлял секретарь СНБО Александр Турчинов , в регионе возможен ряд точечных АТО одновременно с военной операцией.

В последние дни в Донбассе наблюдается эскалация конфликта. Резко возросло количество обстрелов, в результате которых есть и пострадавшие мирные жители.