Минобороны Украины: Мы не будем наступать в Донбассе 

Об этом заявил официальный представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк, передает РИА Новости.
«Противник продолжает запугивать местное население недостоверной информацией о проведении силами антитеррористической операции с 30 апреля этого года широкомасштабных наступательных действий и деятельностью украинских диверсионно-разведывательных групп», — заявил Гуцуляк.
Ранее в оперативном командовании ДНР заявили об опасениях провокаций из-за отмены АТО и смены формата военной операции в Донбассе, которая запланирована на 30 апреля.
Смена формата военной операции была предусмотрена законом о реинтеграции Донбасса, принятом Верховной Радой. В то же время, как заявлял секретарь СНБО Александр Турчинов, в регионе возможен ряд точечных АТО одновременно с военной операцией.
В последние дни в Донбассе наблюдается эскалация конфликта. Резко возросло количество обстрелов, в результате которых есть и пострадавшие мирные жители.