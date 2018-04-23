Компромат на Порошенко дали в прямой эфир

Бывший депутат Верховной Рады Украины Александр Онищенко , начал публиковать в СМИ давно обещанный компромат на президента Петра Порошенко . На одной из аудиозаписей, как утверждает Онищенко, Порошенко обсуждает финансовые условия прекращения уголовного дела Николая Злочевского — бизнесмена и министра экологии в правительстве Януковича. Записи, в существование которых никто уже не верил, стали неприятным сюрпризом для президента и настоящим подарком для его противников. «Лента.ру» разбиралась, насколько серьезными могут быть последствия этого скандала для украинской власти.

Попал в формат

Александр Онищенко опубликовал скандальные аудиозаписи во время программы «Украинский формат» телеканала NewsOne. Прайм-тайм, прямой эфир, самый популярный тележурналист ведет самую популярную информационную программу — идеальная ситуация для публикации сенсационных материалов.

По утверждению Онищенко, он на протяжении года записывал свои разговоры с президентом на диктофон, установленный в наручных часах. На записях бывший народный депутат и соратник Петра Порошенко обсуждает с ним (или с человеком, который говорит голосом украинского президента) закрытие уголовного дела экс-министра экологии Украины Николая Злочевского. По словам Александра Онищенко, накануне этого разговора, в январе 2016 года, у него состоялась встреча с беглым министром в Дубае ОАЭ ).

Как следует из опубликованных материалов, в поисках благосклонности новой власти Злочевский в течение года пытался решить вопрос с поставками газа на предприятия еще одного соратника и партнера президента, Игоря Кононенко . А во время встречи с Онищенко в эмиратах опальный министр сделал куда более интересное предложение.

Злочевский говорит, что готов отдать Петру Порошенко половину своей компании и половину прибыли от нее, если это поможет закрыть его уголовное дело и разблокировать активы. Также бывший министр готов списать предприятиям президента долги в размере 10 миллионов долларов.

Общая же сумма сделки, по словам Онищенко, составила 100 миллионов долларов. Обсудив предложение, президент просит передать бывшему министру привет и обещает «подумать, что можно сделать».

Что-то сделать, видимо, получилось, потому что Печерский районный суд Киева вскоре снял арест с имущества Николая Злочевского. А менее чем через год все уголовные дела против него закрыли, а его активы разблокировали.

«Коля — хороший парень»

На Украине Злочевского обвиняли в ряде экономических преступлений. Якобы руководя с 2010 по 2012 годы министерством экологии и природных ресурсов, он злоупотреблял служебным положением, занимался незаконным обогащением, присваивал бюджетные средства.

Основанная Злочевским в 2002 году газодобывающая компания Burisma также якобы уклонялась от уплаты налогов. Генеральная прокуратура оценила нанесенный государству ущерб в миллиард гривен (около 2,3 миллиарда рублей). В результате уголовного преследования к середине 2016 года суд арестовал 46 скважин компании.

Можно предположить, что выдвинутые против Злочевского обвинения были не просто гонениями на «бывших», а имели под собой серьезные основания. Его Burisma очень быстро становится крупнейшей газодобывающей компанией страны. Странным образом стремительный рост компании начался одновременно с тем, как в 2006 году Злочевский стал народным депутатом Украины, пройдя в парламент по списку Партии Регионов. С 2010 по 2012 годы владелец Burisma возглавлял профильное министерство экологии и природных ресурсов, и к 2014 году личное состояние министра оценивалось в 294 миллиона долларов.

После закрытия уголовных дел в 2017 году дела у Злочевского пошли на лад. Видимо, по привычке против него еще какое-то время возбуждали дела Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специальная антикоррупционная прокуратура, однако никаких последствий для Николая Злочевского они не имели. Возможно все дело в том, что, как выразился на аудиозаписи человек с голосом Петра Порошенко, «Коля — хороший парень».

Деликатных дел мастер

История с записью разговоров на шпионский диктофон вполне соответствует личности Александра Онищенко. Работая в газовом бизнесе с 1993 года, он обзавелся определенным состоянием и связями, а в 2012 году прошел в Верховную Раду по спискам правящей Партии Регионов, что не помешало ему спустя два года снова переизбраться в парламент уже при новой власти.

Влияние депутата на процессы внутри украинской власти было столь велико, что в 2014-2015 годах, как утверждают, его ставленник возглавлял профильное министерство экологии и природных ресурсов. Как говорили в правительстве: «Онищенко приватизировал министерство».

По словам Александра Онищенко, он выполнял и деликатные поручения Петра Порошенко. Например, скупал голоса депутатов по важным для президента законам. Он утверждает, что в Верховной Раде есть около 70 депутатов, которые торгуют своими голосами. Цена вопроса колеблется от 20 до 100 тысяч долларов за одно голосование.

Но в 2016 году у Онищенко произошел конфликт с Порошенко, результатом которого стало уголовное дело. НАБУ и САП обвинили депутата в присвоении государственного имущества в особо крупном размере. Сумма ущерба оценивалась в три миллиарда гривен (почти семь миллиардов рублей).

В июле 2016 года Верховная Рада дала добро на арест Онищенко, сняв с него неприкосновенность, однако к тому моменту он успел покинуть Украину. Находясь в Европе, беглый депутат заявил о наличии у него компромата на президента Украины и его окружение. Речь шла о покупке голосов в парламенте, отъеме бизнеса у политических оппонентов в пользу окружения Порошенко и распределении теневых газовых доходов.

Фейк, вранье и манипуляции

После того как в конце 2016 года Александр Онищенко покинул Украину, он пообещал представить свои записи. Все это время он давал интервью оппозиционным украинским СМИ, вел переговоры с НАБУ, однако записи разговоров с президентом существовали только в его заявлениях. Онищенко даже начали обвинять в том, что он блефует, поэтому публикация первой части записей в прямом эфире крупнейшей информационной программы страны вызвала эффект разорвавшейся бомбы.

Администрация президента Украины не мудрствуя лукаво начала все отрицать. «Фейки не требуют комментариев» — безапелляционно заявил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко . По сообщениям СМИ, на следующий день после программы в администрации президента состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о «противодействии информационной агрессии».

По примеру Цеголко, отреагировали и другие представители власти. Министр внутренних дел Арсен Аваков обвинил Онищенко во вранье и манипуляции, а также заявил, что тот должен понести наказание за коррупцию и воровство. Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко также назвала записи Онищенко фейком. Ее муж, кум президента и по совместительству генеральный прокурор Юрий Луценко , в свою очередь заявил, что не может возбудить уголовное дело против Петра Порошенко. Дескать, это прерогатива НАБУ.

А глава НАБУ Артем Сытник за весь день после публикации компрометирующих президента записей так и не нашел времени для комментариев. Спустя сутки после скандальной программы НАБУ все же выпустило обращение с призывами к Онищенко передать в Бюро оригиналы записей для изучения. Стоит ли говорить, что в украинских реалиях передача оригиналов пленок с большой долей вероятности приведет к их пропаже или порче.

Уотергейт по-украински

Скандал вокруг материалов Онищенко уже окрестили украинским Уотергейтом, по аналогии с известным политическим скандалом, который привел к отставке американского президента Ричарда Никсона

Впрочем, несмотря на возмущение общественности и политической оппозиции, Петру Порошенко вряд ли что-то угрожает. Процедура импичмента чрезвычайно сложна, и для отставки президента требуется согласие конституционного большинства в парламенте (300 из 450 депутатов). Оппозиция не сможет собрать такое количество голосов просто потому, что две правящие партии образуют хоть и простое, но большинство.

К тому же через год на Украине состоятся президентские и парламентские выборы. Нынешнему парламенту доверяют около 10 процентов украинцев. Совокупный рейтинг двух правящих партий не превышает 9 процентов. В этих условиях только консолидация вокруг президента дает депутатам от правящей коалиции хоть какую-то возможность переизбраться в парламент в 2019 году. В условиях крайне низких рейтингов и больших антирейтингов борьба за симпатии избирателей заранее обречена на провал. А выстроенная система гарантирует выживание ее участникам только при условии лояльности власти.

Фактор выборов

Судя по всему, именно выборами можно объяснить время публикации. Онищенко покинул Украину почти полтора года назад, однако опубликовал свой компромат лишь сейчас. Подобную отсрочку связывают как раз с подготовкой к грядущим президентским и парламентским выборам.

И в первом, и во втором случаях Порошенко необходима поддержка партнеров по коалиции из партии Народный фронт (НФ). Рейтинг самого НФ — около двух процентов, и в нынешнем формате он не имеет перспектив пройти в парламент. Однако в партии состоят крайне влиятельные фигуры украинской политики: бывший премьер-министр Арсений Яценюк , глава МВД Арсен Аваков, глава СНБО Александр Турчинов . Благодаря силовому и административному ресурсу они могут обеспечить правильный результат на выборах 2019 года.

Чтобы не допустить объединения БПП и НФ, как считается, записи Онищенко опубликовали именно сейчас. Очевидно, расчет сделан на то, что НФ предпочтет дистанцироваться от партии «президента-коррупционера» и не будет рисковать своим минимальным рейтингом в погоне за неочевидными преимуществами от коалиции с БПП. И чем черт не шутит, возможно, отвернувшись от президентской партии, часть электората перетечет к НФ. Во всяком случае постепенное раскручивание истории с компроматом на президента и его окружение вполне можно растянуть до выборов, максимально осложнив политическую жизнь представителям властной коалиции.

Для проведения досрочных выборов, пока сохраняется хоть какой-то рейтинг у власти, остается уж очень мало времени. Апрель-май — это последние месяцы, когда по закону Порошенко может распустить Раду и попытаться переизбраться до того момента, как его рейтинги достигнут окончательного обнуления.

Скандал с компроматом на Порошенко по странному стечению обстоятельств совпал с активизацией премьер-министра. На следующий день после публикации записей Онищенко Владимир Гройсман заявил, что готов идти на очередные выборы, «чтобы бороться за Украину». Два года назад, когда Гройсман только занял свой пост, его считали абсолютно подконтрольным президенту.

Со временем премьер усилил свои позиции во власти и теперь претендует на самостоятельную роль в украинской политике. Скорее всего, его заявление является маневром для усиления переговорных позиций. Не исключено, что Гройсман будет добиваться увеличения своей квоты в списке депутатов от партии власти на выборах.

Украинский Уотергейт, скорее всего, не состоится. Депутаты от правящих партий не будут поддерживать импичмент Порошенко. Однако перед выборами опубликованный компромат может существенно повлиять на переговорные позиции отдельных групп украинской власти. А значит этот скандал наверняка будет иметь продолжение.