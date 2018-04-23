Почему в Канаде очень много украинцев

Канада — третья после Украины России страна по числу жителей с украинскими корнями. Украинские иммигранты уже давно не живут закрытой диаспорой, они становятся звездами НХЛ и даже влияют на канадскую политику.

Первые мигранты

Первыми украинскими эмигрантами в Канаду были Иван Палыпив и Василий Еленяк, уехавшие туда в 1891 году. В дальнейшем они помогли перебраться в Новый свет многим своим землякам. В основном это были мигранты из Западной Украины — Восточная Галиция, Буковина, Волынь, которая входила тогда в состав Австро-Венгрии. Среди мигрантов были украинцы, русины, лемки.

На Родине не хватало земель и тянуло мощное налоговое бремя, налагаемое австрийскими властями. Свою роль сыграла и национальная цензура (украинский язык не входил в образовательную программу, пресса на нем была ограничена). В таких условиях Канада с ее низкими налогами и свободной землей представлялась настоящим раем.

После Первой мировой войны началась вторая волна эмиграции. Основным районом по-прежнему оставалась Западная Украина, которую к тому времени разделили между собой Польша и Чехословакия. Причины все те же: высокие налоги, нехватка земли, ущемление национальных чувств. К этому добавилось стремление украинцев к политическому самоопределению — получению широких автономных прав в составе вновь образовавшихся государств и, как «программа максимум», независимости.

Вскоре политические причины перевесили экономические. После Второй мировой среди мигрантов преобладали сторонники национальных движений сопротивления (УПА и др.), то есть тех, кто воевал против СССР. Бежали, боясь расправы. В это время восточные районы Украины не участвовали в миграционных потоках, так как входили в состав СССР и были тесно связаны с ним идеологически и экономически.

Без вины виноватые

Об этом не принято вспоминать, но в судьбе украинских мигрантов Канаде было далеко не все так радужно, как это иногда подается. После вступления Великобритании в Первую мировую войну почти 10000 украинцев было интернировано и помещено в канадские лагеря.

Это связано с тем, что Буковина и Галиция, откуда были украинцы, входила в Австро-Венгрию, в Канаду иммигранты прибыли с австро-венгерскими паспортами. Около 8800 украинцев были лишены собственности и имущества и отправлены в лагеря. Приехавшие в Канаду с мечтами о благополучии и достатке, украинцы были лишены свободы им средств к существованию.

Большинство интернированных украинцев работали в промышленности и горнодобывающей отрасли. Шла война, рабочих рук не хватало. Весной 1917 года 6000 человек были по рекомендации генерала Оттера взяты из лагерей и отправлены на шахты, железные дороги и фермы.

Оплата их труда соответствовала солдатскому жалованью и была намного ниже оплаты труда наемных работников. После Октябрьской революции украинцы снова оказались в зоне риска, потому что могли, по сомнительной логике канадских властей, стать носителями «красной заразы». Таким образом, из лагерей пленные украинцы смоли освободиться только в феврале 1920 года.

Сберечь своё

Переезжая из Украины в Канаду, значительная часть украинцев не собиралась отказываться от привычного уклада, отвергая всякую ассимиляцию. Они селились вместе, образуя автономные общины, мало связанные с внешним миром.

Только с середины XX века украинская диаспора стала активно включаться в процесс ассимиляции. Они продолжали жить общинами, создавая национальные клубы, кружки, школы с обучением на украинском языке.

Но как ни стремились украинцы сохранить свой язык и культуру, тесное общение с англо— и франкоязычными жителями Канады привело к тому, что сегодняшние украинцы в Канаде говорят на причудливой смеси украинского языка с английским и французским, а иногда вовсе перестают говорить на родном языке, становясь «настоящими канадцами».

Украинское лобби в Канаде

Этнические украинцы составляют около 4% от общего населения Канады. Преимущественно это потомки выходцев из Западной Украины, покинувших родину в XX веке. Хотя численность украинцев от общего населения Канады сегодня невелика, они приобрели значимое политическое влияние.

К этническим украинцам, которые добились успеха на политической сцене Канады, можно отнести Уильяма Гавриляка, который трижды был избран мэром города Эдмонтон. Действующий премьер-министр провинции Альберты, Эдвард Стельмах тоже потомок иммигрантов. Но наибольших успехов достиг Роман Гнатышин, который в 1990-1995 годах занимал должность генерал-губернатора Канады. Его отец Иван Гнатишин был сенатором от прогрессивных консерваторов.

Таким образом, украинская диаспора имеет большой политический и экономический вес в Канаде.

Играем в хоккей!

Канадских хоккеистов с украинскими корнями называют юки. Юки внесли и вносят по сей день огромный вклад в канадский хоккей. Первым великим хоккеистом в Канаде с украинскими корнями стал Уолтер Брода. Он попал в НХЛ в то время, когда голкиперу пробиться в хоккейную элиту было очень сложно. Не существовало даже запасных вратарей. В случае травмы их заменяли полевые игроки, однако Уолтера в 1936 году заметил тренер «Торонто» Конн Смайт. Бродо не раз становился лучшим вратарем НХЛ, а в 1967 году был введен в Зал хоккейной славы.

Великим хоккеистом, чей отец был украинским иммигрантом, был Билл Мосиенко. Он также введен в Зал хоккейной славы. Ему принадлежит уникальное достижение: 23 марта 1953 года он забросил в ворота «Рейнджес» три шайбы за 21 секунду.