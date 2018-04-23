Донбасс — сердце России!

На конференции «Культурное пространство народов России и Донбасса», которая состоялась в Москве по инициативе Совета Федерации РФ , прозвучал тезис: порою складывается впечатление, что по уровню русскости Донбасс больше Россия , чем сама Россия. Возможно, это связано с обособленностью региона в составе довоенной Украины , а также с желанием максимально соответствовать культурным кодам глобальной русской цивилизации.

Промышленное освоение природных богатств Донбасса началось два столетия назад, урбанизация и индустриализация части южнорусских губерний шли стремительными темпами. Великий поэт Александр Блок в начале XX века назвал этот край «новой Америкой» по нескольким причинам. В какой-то момент наши земли стали точкой силы, центром притяжения, приобрели инвестиционную (если выражаться современным экономическим языком) привлекательность. Из разных мест сюда съезжался рабочий люд в надежде на лучшую жизнь. Оседали, женились, рожали детей, строили заводы и города. Представители ста двадцати национальностей трудились здесь рука об руку, языком межэтнического общения стал русский.

В данный момент на территории Донецкой Народной Республики проживают представители около 130 национальностей. Самые многочисленные национальные группы — русские и украинцы. По признаку многонациональности Донбасс являлся и является малой моделью России: тот опыт, который сегодня приобретается на Донбассе, может стать отличной базой и для русского культурного опыта. В настоящее время русская речь также один из объединяющих факторов. Наряду с православием, исторической памятью России и великой русской культурой она стала одним из тех маркёров, которые указывают на принадлежность Донбасса к широкому русскому миру.

Последнюю четверть века по глобальной русскоязычной культуре, по глобальным русскоязычным сферам образования, науки и искусства был нанесён мощный удар: распад СССР, большое количество русскоязычных людей осталось за рубежом, трагедия Украины, крах русскоязычного образования и русскоязычной культуры на Украине. И не только там, а и в других бывших республиках Советского Союза — от Прибалтики до средней Азии. В этой связи стоит вполне конкретная задача — вернуть всемирный характер русской культуре, русской цивилизации. Для того, чтобы решить эту задачу, надо собрать русскую культуру в одно целостное.

Донбасс — на сегодня самый западный (не с точки зрения географии, но с точки зрения политики) очаг русскоязычной культуры и образования. Это та граница, при сдаче которой выполнение задачи осложнится, а с другой стороны гуманитарный успех Донбасса (научный, культурный) станет заметным явлением на мировой арене, будет работать на повышение авторитета самой России. И ни в коем случае не следует отделять культуру Донбасса от российской культуры. Донбасская культура — это такая же неотъемлемая часть русской культуры, как московская культура или санкт-петербургская.

Сейчас именно культурное взаимодействие является одним из самых важных по той причине, что оно — единственное объективно. Оно не зависит от минских соглашений, от расстановки сил, от сиюминутных политический решений, политика не может управлять искусством и культурой. Исторически Донбасс — это часть гуманитарной сферы русской цивилизации. И только так его надо воспринимать, в контексте целостного организма русской культуры, где Донбасс занимает своё органичное место.

Те смыслы (в том числе литературные), которые сегодня на-гора поднимаются в Донбассе, лишены всяческой мишуры, в них отсутствует лишнее, два вектора — война и мир, жизнь и смерть, именно поэтому все взгляды прикованы именно к этой земле. Нам необходимо искать формы взаимной интеграции и взаимного содержательного обогащения. Нужно найти место региона в цепочке «разделения труда» русского культурного и научного процессов, от чего выиграет не только Донбасс, а вся русская цивилизация в целом. В этом и состоит наша главная ответственность. Если мы отнесёмся к этому халатно, это будет предательство всей великой русской культуры.