Слабость не ценит

Украина и страны Запада неоднократно обвиняли Россию в том, что она участвует в вооруженном конфликте в Донбассе. Москва отрицает эти обвинения, утверждая, что не является стороной конфликта.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев продолжает считать полуостров своей территорией, которую Россия временно оккупировала.

Без обвинений никак

Он посетовал на то, что «без обвинений в адрес Москвы сегодня не обходится ни одно заявление или выступление западного политика. Если не обвинить Россию хоть в чем-то, то человека просто не поймут, как будто он говорит на другом языке».

«Нам не надо бороться за репутацию. Нас обвиняют бездоказательно. Мундир наш и так чист», — резюмировал он.

США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентскую кампанию с целью помочь Трампу победить на выборах. 17 апреля газеты The Washington Post The New York Times получили Пулитцеровскую премию за цикл материалов о «российском вмешательстве» в выборы президента США в 2016 году. Российские власти все обвинения отвергают.