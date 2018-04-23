Пока мы спали: Путин не любит слабость, протест в Армении, обладатель Кубка Гагарина

Министр обороны Германии заявила о важности позиции силы в диалоге с Россией ; Россия отказалась давать США односторонние гарантии невмешательства в выборы; оппозиционеры в Армении перекрыли дорогу на границе с Грузией ; определился обладатель Кубка Гагарина — пока мы спали, в России и в мире произошло много событий. PRIMPRESS рассказывает о самых заметных новостях в традиционном утреннем дайджесте.

Слабость не ценит

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила о важности принятия Западом более жесткой позиции в отношениях с Россией. Об этом она рассказала в интервью изданию Bild, выдержки из которого приводит Spiegel

«Путин не ценит слабость. Признание или снисхождение не смягчат его позицию», — заявила она, добавив, что страны Запада должны вести диалог с Москвой «с позиции силы и единства».

Министр пояснила, что считает необходимым сохранять санкции, наложенные на Россию из-за событий на юго-востоке Украины , чтобы «Москва выполнила свои обязательства по минским соглашениям».

При этом дер Ляйен рассказала, что хотела бы иметь лучшие отношения с Россией, но видит «аннексированный Крым , продолжающиеся попытки задушить восточную Украину, погребенный под ковровыми бомбардировками сирийский Алеппо, постоянные кибератаки на Западе».

Комплекс мер по выполнению минских соглашений был одобрен на саммите в Минске 11-12 февраля 2015 года президентами России, Украины, Франции и канцлером Германии. Документ подписали представители России, Украины, ОБСЕ и непризнанных ДНР и ЛНР. Согласно договоренностям, воюющие стороны в Донбассе обязаны прекратить боевые действия, Киев взял на себя обязательства провести политические реформы.

Украина и страны Запада неоднократно обвиняли Россию в том, что она участвует в вооруженном конфликте в Донбассе. Москва отрицает эти обвинения, утверждая, что не является стороной конфликта.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев продолжает считать полуостров своей территорией, которую Россия временно оккупировала.

Без обвинений никак

Москва не будет признавать обвинения Вашингтона о вмешательстве в избирательную кампанию. Об этом заявил спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям Андрей Крутских в интервью газете «Коммерсантъ»

Он посетовал на то, что «без обвинений в адрес Москвы сегодня не обходится ни одно заявление или выступление западного политика. Если не обвинить Россию хоть в чем-то, то человека просто не поймут, как будто он говорит на другом языке».

Посол прокомментировал заявление посла США Джона Хантсмана о том, что Вашингтон будет готов вернуться к рассмотрению вопроса о проведении переговоров по кибербезопасности в случае отсутствия вмешательства Москвы в ноябрьские выборы в Конгресс. «Если он всерьез ждет от нас каких-то подобных гарантий, то он ошибся страной. Никаких односторонних заявлений и заверений мы делать не будем и тем более не намереваемся признавать свою вину за некие инциденты, к которым якобы причастна Россия», — отметил Крутских.

«Нам не надо бороться за репутацию. Нас обвиняют бездоказательно. Мундир наш и так чист», — резюмировал он.

Протест на дороге

Участники акций протеста в Армении перекрыли дорогу на границе с Грузией. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на грузинские СМИ.

В результате парализовано движение автобусов, грузовых и легковых автомобилей через таможенно-пропускной пункт Баграташен (Армения) — Садахло (Грузия).

20 апреля лидер протестного движения Армении Никол Пашинян объявил о начале блокады транспортных коммуникаций страны, назвав очередной день протестных акций «днем грузовиков». До этого он сообщил о создании в Армении комитета «бархатной революции».

Ранее 22 апреля полиция начала разгон демонстрантов с применением шумовых гранат и дымовых шашек. Задержаны, по последним данным, 277 протестующих.

Акции протеста против назначения Сержа Саргсяна на пост премьера продолжаются в Ереване с 13 апреля. Согласно поправкам в конституцию страны, принятым в декабре 2015 года, с 2018-го премьер-министр Армении становится фактическим главой государства. С 2008-го по апрель 2018-го Саргсян был президентом Армении.

Казанский «Ак Барс» оказался сильнее московского ЦСКА в пятом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и в третий раз завоевал Кубок Гагарина.

Хоккеисты «Ак Барса» обыграли столичных армейцев со счетом 1:0, доведя счет в серии (до четырех побед) до 4-1. Канадский нападающий Роб Клинкхаммер стал автором единственной шайбы. Канадец поразил ворота соперника на 42-й минуте встречи.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ казанцы оказались сильнейшей командой Дивизиона Харламова. В матчах плей-офф «Ак Барс» оставил за бортом турнира хабаровский «Амур» , магнитогорский «Металлург», и челябинский «Трактор».

В 2009 году «Ак Барс» стал первым обладателем Кубка Гагарина. В 2010-м казанцы уже во второй раз выиграли главный трофей КХЛ.