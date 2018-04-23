Суд оставил в силе заочный арест распространявшего слухи о пожаре в Кемерово пранкера

Как отмечается, следствие считает, что Вольнов «распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерово, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших». Так он пытался дестабилизировать ситуацию.