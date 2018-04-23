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Суд оставил в силе заочный арест распространявшего слухи о пожаре в Кемерово пранкера
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Суд оставил в силе заочный арест распространявшего слухи о пожаре в Кемерово пранкера 

Газета.Ru 40 минут назад
Фото: Газета.Ru
Мосгорсуд признал заочный арест украинского пранкера Евгения Вольнова, распространявшего ложную информацию о погибших при пожаре в Кемерово, законным, передает РИА «Новости».
Как отмечается, следствие считает, что Вольнов «распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерово, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших». Так он пытался дестабилизировать ситуацию.
"Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката — без удовлетворения", — говорится в заявлении суда.
Ранее представитель Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявила, что украинская сторона не станет выдавать России пранкера.
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