С Порошенко случился конфуз

Ранее в своём микроблоге он писал, что Украина благодаря безвизовому режиму со странами Евросоюза поднялась сразу на 20 позиций в Индексе гражданств мира, который составляет Henley & Partners.

Однако на сегодняшний день республика находится на 80-м месте, до этого была на 99-м. Таким образом, скачок произошёл не на 20, а на 19 позиций.

С 11 июня 2017 года украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта.

Свободный доступ на 90 дней в течение шести месяцев украинцы получают в туристических, предпринимательских и семейных целях.

При этом стоит отметить, что лучший результат среди стран СНГ показала РФ , которая находится на 63-м месте рейтинга.