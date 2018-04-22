С Порошенко случился конфуз 

Президент Украины Пётр Порошенко 22 апреля попал в неловкую ситуацию по собственной вине.
Ранее в своём микроблоге он писал, что Украина благодаря безвизовому режиму со странами Евросоюза поднялась сразу на 20 позиций в Индексе гражданств мира, который составляет Henley & Partners.
Однако на сегодняшний день республика находится на 80-м месте, до этого была на 99-м. Таким образом, скачок произошёл не на 20, а на 19 позиций.
С 11 июня 2017 года украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта.
Свободный доступ на 90 дней в течение шести месяцев украинцы получают в туристических, предпринимательских и семейных целях.
При этом стоит отметить, что лучший результат среди стран СНГ показала РФ, которая находится на 63-м месте рейтинга.
Лидером списка стала Франция.