Страна-инструмент: как США с помощью Украины взламывают Россию

В этом сообщении удивительно все: и сама встреча глав дипломатических ведомств G7, на которой присутствовал Климкин, и то, что настоятельно советовал делать Джон Салливан своему украинскому коллеге. Характерна, то есть не вызывает удивления только молчаливая реакция Климкина на абсолютно бесцеремонное вмешательство США во внутренние дела Украины.

А рекомендовал Салливан Климкину не внешнеполитические действия в отношении защиты национальных интересов Украины, и даже не просто проведение реформ в стране (что было бы еще как-то объяснимо), а конкретно — повышение тарифов на газ. То есть через Климкина Салливан постучался в дверь к каждому украинцу, в очередной раз предложив завтра платить за газ больше, чем сегодня.

Последствия всеобщего ликования

Известие о том, что Украину позвали в «большую семерку» несколько дней назад вызвало небывалый энтузиазм в украинских провластных СМИ и в среде украинской так называемой элиты.

«Пришло время серьезных, стратегических решений по Украине, России и относительно того, как развернуть мир лицом к миру и международной повестке. Мы рады, что Украина сможет присоединиться к тяжелому, но критически необходимому разговору, и рассчитываем сделать ценный вклад в будущие совместные решения», — с гордостью сообщил по этому поводу в своем комментарии «Европейской правде» две недели назад посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

Тут надо сказать несколько слов о самом Андрее Шевченко. Андрей Витальевич — один из тех, кого давно приметили в США, где он был стипендиатом Йельского (2008-ой) и Стэндфордского (2009) университетов. Еще раньше его приметил Порошенко . В 2003-ьем году Шевченко стал одним из инициаторов создания украинского так Пятого канала, принадлежащего Петру Порошенко.

Особую известность Шевченко приобрел в 2012 году, когда, будучи депутатом Верховной рады Украины и председателем парламентского комитета по свободе слова и СМИ, был обвинен коллегами в злоупотреблении полномочиями и подлоге документов, за что с поста председателей комитета был отправлен парламентом страны в отставку.

Став президентом в 2014-ом году, Петр Порошенко через год вспомнил про одного из телеведущих своего телеканала и отправил его в 2015-ом послом в Канаду (никакого дипломатического образования и соответствующего опыта работы у Шевченко до этого момента не было).

И вот теперь Шевченко в Канаде добился впечатляющих успехов. Дело том, что министра иностранных дел Украины Павла Климкина на встречу с руководителями дипломатических ведомств «большой семерки» пригласил канадский министр иностранных дел Христи Фриланд.

В общем-то, это была не встреча «большой семерки», а всего лишь outreach session (так называемая ознакомительная сессия) или, говоря попросту, рабочее совещание министров иностранных дел «семерки», на котором они обсуждают повестку дня и проекты документов перед встречей лидеров своих государств.

«Мы видим в этом приглашении общую волю всех наших друзей в странах Большой семерки», — заявил по этому случаю Андрей Шевченко, когда-то обвиненный своими коллегами по парламенту в подлогах и фальсификации документов.

Кто на Украине действительно хозяин

Общее торжественное впечатление триумфа от участия в этом, хоть и рабочем, но все-таки важном для Украины мероприятии, резко понизил исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан, который на встрече с министром Климкиным всё расставил по своим, то есть американским, местам.

«Он призвал Украину удвоить усилия по проведению реформ и выполнению условий программ МВФ путем принятия законодательства о создании действительно независимого антикоррупционного суда и повысить тарифы на газ до паритетного уровня к импорту».

Об этом рассказала журналистам представитель внешнеполитического ведомства США Хезер Науэрт. А вот про то, как Украина будет в составе «большой семерки» бороться «за мир во всем мире» Хезер Науэрт ничего не сказала.

Получается, Джон Салливан позвал Климкина в Торонто для очередной накачки по поводу дел в Украине. И ничего более.

Почему делает это Госдеп США, отчасти понятно. Государственный департамент США давно из внешнеполитического ведомства превратился в структуру по наведению должного (по американским меркам, конечно) порядка в подведомственных США «демократиях». И вот Салливан отчитывает Климкина за проволочки в создании независимого антикоррупционного суда.

Но тут еще как-то можно понять заинтересованность США, финансирующих Украину, и потому серьезно озабоченных распиливанием властной верхушкой страны американских инвестиций и кредитов.

В тот же день, то есть 21 апреля, когда началась встреча глав дипломатических ведомств «большой семерки», Госдеп США выпустил специальный доклад о ситуации с правами человека и прочими свободами на Украине. Там, в числе прочих нарушений, в частности, говорится, что коррупция на Украине остается повсеместно — на всех уровнях исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти. И что «правительство вообще не приняло адекватных мер для судебного преследования или наказания большинства должностных лиц, которые прибегли к злоупотреблениям, что привело к созданию атмосферы безнаказанности».

Поэтому, пеняя Климкину на торможение с созданием антикоррупционного суда в Украине, Салливан опирался на выводы своих американских аналитиков.

Но, если с коррупцией понятно, то указание и.о. секретаря госдепа США министру иностранных дел Украины повысить тарифы на газ для населения выглядит весьма нелепо.

Как говорится, где тот Климкин и где тарифы на газ?

Но тут Салливан, видимо, действовал инерционно — кого первого с Украины увидел, тому и сказал. Потому что несколькими днями ранее премьер Украины Владимир Гройсман проявил несанкционированную США доброту и пообещал населению, что тарифы на газ в ближайшее время поднимать не будут.

Ну, вот Салливан и показал всем без исключения украинцам, кто в доме, то есть на Украине хозяин.

Будут поднимать тарифы, потому что так решили в США! А почему именно так поступают в США с тарифами на газ, чуть позже.

О национальных интересах и газовом рынке

В этой истории остается не прояснённым только один вопрос. А чьи, собственно, национальные интересы представлял на рабочей встрече в Торонто господин Климкин?

Ну, с национальными интересами США, кажется, все понятно. Для обеспечения благосостояния граждан своей страны, госдеп США вмешивается, особо не церемонясь, во внутреннюю жизнь других стран и государств. С Россией, Китаем , рядом других стран «несоюзников» эта история не проходит и поэтому в их отношении американскими конгрессменами включаются санкции и торговые ограничения.

А что же украинская элита? Как она радеет о национальных интересах своей страны? В чем проявляется их, национальных элит Украины, независимость? И независимость всей Украины, за которую люди умирали зимой 2013-2014 г.г. на Евромайдане в целом?

Бывший вице-президент США Джо Байден , который по его же признаниям, проводил больше времени в переговорах с президентом Украины Петром Порошенко, чем с собственной женой, уже после отставки рассказал, как снимал с должности генерального прокурора Виктора Шокина, которого при этом назвал «сукиным сыном». По словам Байдена, он тогда пригрозил Порошенко, что МВФ (формально неподконтрольный США независимый международный финансовый институт) очередной транш Украине не даст, если Шокина не уволят. И его через час уволили, нарушив при этом собственное законодательство.

Теперь вот на голову Порошенко нашелся Салливан, который делает подобные же намеки через Климкина. И столь же бесцеремонно. Что же касается национальных интересов Украины, то в этих переговорах о них речь вроде бы не идет.

Хотя, это все-таки не совсем так. Для США, что безропотно приняла украинская элита, национальные интересы Украины состоят в ее конфронтации с Россией, в результате чего Украина потеряла в несколько раз больше, чем дали ей МВФ и США вместе взятые. Речь идет о 40 миллиардах долларов потерянной выгоды от торговли с Россией. И сумма эта растет.

Но для самих США в этой конфронтации важна не Россия и тем более не Украина, как мы уже неоднократно писали, а завоевания европейского энергетического рынка, более 30 процентов которого обеспечивает российский «Газпром»

Этот рынок — один из самых перспективных в ближайшие десятилетия. Выдавить с него Россию и является стратегически важным для национальных интересов США. Ведь речь идет о 300-500 миллиардах долларов… И в этой борьбе США и России за энергорынок Европы, Украина — только инструмент политики США.

Вот и получается, что национальные интересы украинской элиты заключаются в обеспечении национальных интересов США.

И ничего более.