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Германия: Москва будет еще завидовать Киеву
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Германия: Москва будет еще завидовать Киеву 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Свободная пресса
В четверг, 19 апреля, на сайте немецкой государственной медиакомпании Deutsche Welle со ссылкой на Министерство социальной политики Украины появилось сообщение следующего содержания:
«Украина получит ещё 9 млн евро от правительства Германии на создание социального жилья для внутренне перемещённых лиц, а также на развитие инфраструктуры — в частности, на ремонт школ и детсадов, — в городах, принимающих переселенцев. Соответствующие соглашения 19 апреля подписали министр социальной политики Андрей Рева, руководитель городского и инфраструктурного подразделения Немецкого государственного банка развития Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Марион Кнееш (Marion Kneesch) и исполнительный директор Украинского фонда социальных инвестиций Андрей Лактионов», — говорится в сообщении DW, а далее следуют уточнения:
«Данный проект предоставления денежной помощи, инициированный Министерством экономического сотрудничества и развития Германии, рассчитан на четыре года. Гранты направлены в Днепропетровскую, Запорожскую, Харьковскую области и подконтрольные правительству Украины районы Донецкой и Луганской областей. Ожидается, что проект поможет получить социальное жилье около 1 тыс. переселенцев».
Сейчас Украинский фонд социальных инвестиций уже реализует проект для переселенцев на средства гранта правительства Германии. В его рамках открыты три социальных общежития в Мелитополе. До конца года ещё около 700 внутренне перемещённых лиц получат квартиры или комнаты в общежитиях в 14-ти отремонтированных зданиях. Вклад правительства Германии в этот проект составляет 14 млн евро».
Как отмечал в конце декабря 2017 года постоянный представитель Программы развития ООН на Украине Нил Вокер (Neal Walker), Украина занимает 9-е место в мире по количеству внутренне перемещённых лиц — их в стране зарегистрировано 1,6 млн человек. Так что гранты — что в 9 млн евро, что в 14 млн — на этом фоне и сами по себе капля в море, а уж сколько от тех миллионов останется после традиционного и всем известного, в том числе и немецкой стороне, «распила» — сие есть великая государственная тайна.
Но главное здесь не размеры «вкладов правительства Германии в этот проект», а отношение официального Берлина к властям в Киеве. А отношение это весьма нежное, о чём можно судить и по такому примеру:
На поддержку в 2018 году партнёрских связей между 52 немецкими и украинскими городами-побратимами правительство ФРГ выделило 1,135 млн евро. Тоже, в общем-то, сумма копеечная. Но на поддержку таких же связей между 104 немецкими и российскими городами Федеральное правительство выделило средств почти в 16 раз меньше — 72 тыс. евро (то есть по 692,31 евро на город). Такие данные содержатся в официальном ответе германского Минэкономразвития на запрос депутата Бундестага от партии «Левые», члена Парламентской ассамблеи Совета Европы Андрея Хунко (Andrej Hunko).
«Следует приветствовать приверженность Федерального правительства сотрудничеству с Украиной на муниципальном уровне, — иронично замечает 55-летний уроженец Мюнхена Андрей Хунко. — Исходя из этого, финансирование 104 существующих партнёрских связей между Германией и Россией в объёме 72 тыс. евро представляется несоразмерным, смешным и скандальным. Но это чётко показывает приоритеты Федерального правительства».
В отличие от официального Берлина, интересы немецкого бизнеса не на Украине, а в России. По данным Германо-российской внешнеторговой палаты (Deutsch-Russisch Auslandshandelskammer, сокр. AHK), на сегодняшний день в России представлены 4965 немецких компаний, а также предприятий с немецким капиталом. В 2017 году их прямые инвестиции в РФ составили почти 1,6 млрд евро, показав рост впервые с момента введения обоюдных санкций в 2014 году, а объёмы двусторонней торговли в 2017 году выросли почти на 25%, составив примерно 44 млрд евро. И уходить с российского рынка немецкий бизнес не собирается.
«Даже в эти непростые времена на фоне неблагоприятных политических условий немецкие компании твёрдо намерены оставаться на российском рынке, — заявил 11 апреля на пресс-конференции в Санкт-Петербурге директор Северо-Западного филиала АНК Кристиан Альтманн (Christian Altmann). — Мы установили это в ходе недавнего опроса: они остаются приверженными российскому рынку. Мы считаем, и опрошенные нами компании также придерживаются мнения, что кризис 2016 года в значительной степени преодолён. В 2017 году мы вышли на путь роста.
Около 99% германских компаний, имеющих свои представительства в России, остались в стране и положительно оценивают перспективы двусторонних деловых связей: 75% компаний разделяют позитивную оценку будущего положения, 63% смогли значительно увеличить свои продажи в России в 2017 году. Три из четырёх компаний исходят из того, что рост продолжится и в 2018 году. На этом фоне немецкая экономика хочет ещё больше расширить своё присутствие в России. Каждая третья компания, участвовавшая в опросе, планирует сделать инвестиции в текущем году».
Для сравнения: по данным украинского Минэкономики, за январь-сентябрь 2017 года двусторонняя торговля между Украиной и Германией выросла на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, а общий товарооборот составил около 6,6 млрд USD (немногим более 5 млрд евро). В заявлении, опубликованном 24 января 2018 года, министр экономики Украины Степан Кубив отмечал, что «украинский экспорт в Германию за 9 месяцев 2017 года вырос на 23,1% и составил 1,6 млрд USD» (примерно 1,3 млрд евро).
Но вернёмся к заявлению депутата Бундестага Андрея Хунко. По его мнению, «несмотря на политическую напряжённость, нужно поощрять контакты с Россией. Даже если есть основания для критики политики Путина, следует поощрять сотрудничество нашего гражданского общества с Россией».
Немецкий политик выступает также и за продолжение партнёрства городов Германии с городами Крыма, но при этом предупреждает:
«Не следует делать в связи с этим каких-либо заявлений международно-правового характера о статусе Крыма. Но нужно способствовать межличностным отношениям между жителями городов-побратимов. В Крыму есть побратимы Людвигсбурга, Гейдельберга и Баден-Бадена — это Евпатория, Симферополь и Ялта. Кроме того, Бохум является побратимом Донецка — столицы самопровозглашённой Донецкой Народной Республики на Восточной Украине. После присоединения Крыма к России и деклараций о независимости территорий на востоке Украины большая часть этих партнёрских связей официально приостановлена. Однако круг друзей Крыма в немецких городах-побратимах продолжает заниматься этой деятельностью и посещает партнёров на востоке Украины».
Андрей Хунко считает человеческие отношения более важными, чем политика: «Невозможно сохранять там „чёрную дыру“ десятилетиями. Должны быть пути и средства для того, чтобы такие встречи в любом случае стали возможными».
О мешающей нормальному ведению бизнеса санкционной проблеме говорили и участники проходящего в эти дни в Ялте IV-го Международного экономического форума — депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер (Markus Frohnmaier) и его однопартийцы, депутат парламента Берлина Гуннар Линдеманн (Gunnar Lindemann) и член Совета депутатов рейнвестфальского округа Рейн-Эрфт Ойген Шмидт (Eugen Schmidt).
Так, по словам Линдеманна, «правительство Крыма пригласило нас на этот форум, и мы решили приехать, потому что проблема санкций — не региональная, её надо решать всем немецким парламентом. Украинские власти должны признать, что Крым добровольно присоединился к России, это выбрал его народ. Моя партия в Германии также призывает устраивать подобные референдумы в важных случаях, чтобы народ мог говорить о своём выборе (общегерманские референдумы на общеполитические темы не предусмотрены Основным законом ФРГ). В Крыму люди сделали свой выбор, и мы должны принять его. Большинство партий в Германии пока против этого решения крымского народа, но мы от нашей партии надеемся, что парламент прислушается к нашему мнению, к тем фактам, которые мы привезём из Крыма».
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