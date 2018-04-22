Украинская Дальневосточная республика во время Гражданской войны: что это было

В Российской империи официально не делалось различия между великорусами, малорусами и белорусами. Все считались частями одного русского народа. В этнографических трудах различие всё же проводилось. Так, во время Всероссийской переписи населения 1897 года был учёт населения по родному языку. Среди родных языков указывался и «малороссийский говор» (украинский язык).

Начало колонизации Дальнего Востока

Юг Дальнего Востока, вошедший в состав Российской империи в 1858-1860 гг., колонизовался из метрополии преимущественно русскими, под которыми в то время, как мы сказали, подразумевались все восточные славяне. До постройки Транссибирской магистрали в 1903 году колонизация шла в основном морским путём на кораблях вокруг всей Азии — из Одессы во Владивосток . Многие колонисты гибли в пути от непривычного климата и болезней. Заселялся Дальний Восток также сухопутным путём казаками из Забайкалья. В 1858 году было образовано Амурское казачье войско, а в 1889-м — Уссурийское. Туда было организовано переселение также из казачьих областей европейской России , в том числе с Кубани, где преобладали украинцы.

На Дальнем Востоке были образованы три области: Амурская, Приморская и Сахалинская. В обширную Приморскую область входили, кроме современного Приморского края , значительная часть нынешнего Хабаровского края , побережье Охотского моря и Камчатка. По переписи 1897 года их общее население составляло 371,7 тысяч человек, из них в относительном большинстве были русские (великорусы) — 178,2 тыс. (47,9%), украинцев — 56,8 тыс. (15,3%). Значительную долю населения этих территорий составляли китайцы, корейцы и коренные народы.

В начале ХХ века население Дальнего Востока сильно возросло, прежде всего, за счёт колонизации. По оценке имперского Министерства внутренних дел , к 1914 году оно составило в трёх областях 890,5 тыс. Доля украинцев, очевидно, несколько возросла. В 1923 году, после включения Дальнего Востока в состав РСФСР, доля украинцев в населении Приморья оценивалась в 34,9% (русских — 34,6%), в населении Приамурья — 31,6%. Украинцы компактно заселили несколько районов, в частности город Никольск-Уссурийский (ныне Уссурийск ) и его ближайшие окрестности.

С Февральской революции в крае стали активно действовать национальные украинские организации, ведшие курс на обособление украинских колонистов от остальных народов края, на предотвращение стихийной русификации и сохранение украинского языка, самобытности и культуры. В июне 1917 года в Никольске-Уссурийском состоялся первый «Всеобщий украинский съезд деятелей и гражданства Дальнего Востока», на котором раздавались требования национально-территориальной автономии «Зелёного клина», как украинцы прозвали Приморье. Подразумевалось, что в «Зелёном клину» украинцы составляют большинство населения. Съезд всё-таки откорректировал эти требования до национально-культурной автономии в составе России. Было постановлено также добиваться создания на Дальнем Востоке национальных украинских частей в составе российской армии. Подобные части уже были созданы Временным правительством в европейской части России. Однако на Дальнем Востоке их формирование было запрещено указом Временного правительства в сентябре 1917 года.

Создание Украинской Дальневосточной республики

Всего в 1917-1920 гг. состоялось пять Всеукраинских съездов Дальнего Востока. Первый съезд создал исполнительный орган — Временный Дальневосточный Украинский краевой комитет. В 1918 году он был заменён Дальневосточной Украинской краевой Радой и её секретариатом. В то время, когда власть в европейской части России перешла к большевикам, а в Киеве была провозглашена независимость Украины , 3-й украинский съезд в Хабаровске (7 мая 1918 года) провозгласил Украинскую Дальневосточную республику (УДР) и постановил создать национальную армию.

Но в то время на Дальнем Востоке существовало много правительств, претендовавших на власть. Украинскую республику не признало ни одно из них. Интервенты Антанты, фактически хозяйничавшие тогда на Дальнем Востоке, также не обращали внимания на это самопровозглашённое государство и его правительство, предпочитая иметь дело с белогвардейским правительством в Омске и казачьими атаманами. Временное правительство Сибири, созданное в Омске летом 1918 года, подтвердило запрет на формирование украинских национальных частей и организовало призыв украинцев в Белую армию на общих основаниях. После объединения региональных белогвардейских правительств Сибири, Урала и Поволжья и создания Временного Всероссийского правительства в октябре 1918 года украинским организациям пришлось вообще перебраться во Владивосток, контролировавшийся Антантой.

Поскольку УДР по своей идеологии была ближе всё-таки к российским антибольшевистским силам, чем к большевикам, она откорректировала свою позицию. 30 мая 1919 года краевая Рада приняла «Конституцию национально-культурной автономии украинства на Дальнем Востоке». Таким образом, несостоявшаяся УДР прекратила своё существование.

В литературе, особенно украинской, можно встретить утверждения, что «Зелёный клин» представлял собой непризнанную государственность и просуществовал до октября 1922 года, когда Дальний Восток захватили большевики. Однако принятие документа о национально-культурной автономии свидетельствует, что от требования территориальной автономии украинское движение в регионе отказалось в 1919 году. В составе просоветской Дальневосточной республики (ДВР), существовавшей в 1920-1922 гг., украинцы пользовались национально-культурной автономией, но территориальной автономии у них не было. Фактической власти на территориях, включавшихся в «Зелёный клин», украинские рады и секретариат не имели никогда, что констатирует и украинская Википедия:

«Окончательно Украинская Дальневосточная республика как полноценное государство не была сформирована, поскольку, во время строительства своей государственности, власть в населённых пунктах на своей заявленной территории ей приходилось делить с белогвардейцами и большевиками, которые также объявили о создании своих стран. На территории Зелёного Клина было установлено двоевластие, а местами — троевластие».

Насчёт двое— и троевластия сказано довольно сильно, потому что нигде органы УДР не обладали реальной властью. Так же на бумаге остались и украинские войсковые части, хотя для них уже были избраны главный атаман и прочие высшие чины. В лице УДР мы имеем дело с правительством без подконтрольной территории, которых много возникло в период Гражданской войны.