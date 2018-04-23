Госдеп: США вновь призвали Россию соблюдать минские договоренности

"Соединенные Штаты призывают Россию инициировать подлинное и долговременное прекращение огня, вывести свое тяжелое вооружения и убрать свои силы из Украины в соответствии со своими обязательствами по минским договоренностям. Мы также подчеркиваем нашу неизменную поддержку СММ и призываем к безопасному, полному и беспрепятственному доступу наблюдателей на всей территории зоны конфликта", — отметила Науэрт.

В начале апреля постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что США оказывают сопротивление политическому урегулированию ситуации на востоке Украины. «Они (представители стран ЕС в ОБСЕ) понимают, что реализация минского пакета мер — прямой путь к нормализации ситуации в стране. Кроме того, у них есть инструменты, чтобы заставить украинцев пойти по этому пути. Но сильное сопротивление оказывают США — через администрацию и своих представителей», — отметил постпред.

В феврале министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил во время визита в Сербию , что Киев очевидно не собирается выполнять минские договоренности, одобрив закон о реинтеграции Донбасса, который предусматривает силовое решение на востоке Украины.

Москве неоднократно заявляли, что РФ не является стороной конфликта на Украине и выступает в качестве посредника в урегулировании кризиса, поэтому, как ранее указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков , Россия не может реализовать минские договоренности, следовательно и попытки увязать санкции с выполнением соглашений выглядят «нелогичными и абсурдными».

В феврале 2015 года стороны конфликта в Донбассе подписали минские договоренности, которые предполагают прекращение огня, отвод вооружений, возобновление экономических связей, а также амнистию для всех участников событий, проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план остается нереализованным. Киев отказывается от амнистии для жителей Донбасса. При этом в отношении участников «евромайдана» действует закон, запрещающий их уголовное преследование.