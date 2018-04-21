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В Киев прибыл трофей Лиги чемпионов
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В Киев прибыл трофей Лиги чемпионов 

Чемпионат.com 47 минут назад
Трофей Лиги чемпионов прибыл в Киев, где 26 мая состоится финал турнира. Церемония передачи кубка столице Украины состоялась в центре города при участии городских властей и руководства Федерации футбола Украины. Сегодня на Крещатике все желающие могли сфотографироваться с кубком, а уже завтра футбольный трофей отправится в тур по Украине и побывает в Херсоне, Мариуполе, Харькове, Днепре, Одессе и Львове.
Напомним, в полуфинале Лиги чемпионов «Бавария» сразится с «Реалом», а «Рома» сыграет с «Ливерпулем».
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