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ДНР: Киевский режим готовит провокации для ввода миротворцев в обход совбеза ООН
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ДНР: Киевский режим готовит провокации для ввода миротворцев в обход совбеза ООН 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Слова Басурина приводит РИА Новости.
«Велика вероятность провокаций и постановочных самообстрелов позиций ВСУ в районе населенного пункта Заможное (под контролем Киева), куда сегодня прибывают журналисты польских СМИ. В подтверждение этому есть факт прибытия вчера туда около 30 вооруженных лиц без знаков различия, предположительно из числа иностранной ЧВК или советников НАТО», — сказал в субботу журналистам Басурин.
Он отметил, что цель провокации — «обвинение Вооруженных сил ДНР в несоблюдении Минских договоренностей и создание основы для ввода в обход решений Совбеза ООН западного иностранного контингента, под прикрытием миротворцев».
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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