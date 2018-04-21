В ЛНР рассказали о готовящейся Киевом диверсии в Донбассе в преддверии визита Порошенко

Петра Порошенко. В Министерстве госбезопасности самопровозглашённой Луганской народной республики рассказали о готовящейся Киевом диверсии в Донбассе в преддверии визита в регион президента Украины

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы ведомства Евгению Любенко.

По её словам, целью провокации на химическом заводе ООО Научно-производственного предприятия «Заря» в подконтрольном Киеву городе Рубежное является дискредитация самопровозглашённой республики.

«Целью указанной диверсии ставится подрыв одного из складов предприятия по хранению взрывоопасных веществ, расположенных по координатам 49.012205, 38.417602», — добавила она.

Разработкой операции, по информации собеседницы агентства, занимается командование оперативно-тактической группы «Луганск».

Ранее Порошенко заявил, что формат военной операции в Донбассе будет изменён 30 апреля.