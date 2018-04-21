Зачем Петру Порошенко «УПЦ БПП»

Такой, узко церковный взгляд на инициативу политика и бизнесмена, не дает ответа на вопрос, зачем Порошенко понадобилось объединять две уже существующие, никем в мировом православии не признанные, но поддержавшие государственный переворот и гражданскую войну религиозные организации (УАПЦ и УПЦ КП) под омофором вселенского патриарха. Ответ не стоит искать в демонстративной и гротескной набожности Порошенко, персональной русофобии, одержимости бесами или в иных, принципиально не верифицируемых материях. Из контекста украинской политики последних недель следует единственный вывод: администрировать традицию украинского православия и подменять собою божий промысел Порошенко рискнул вынужденно, исходя из размышлений утилитарных и материальных.

Ключом для понимания служит дата 31 марта 2019 — день, когда должен пройти первый тур очередных президентских выборов. И Петр Порошенко, как следует из заявлений его окружения, всевозможных инсайдеров и экспертов, всерьез намерен побороться за второй срок. Прикладная социология на сегодня не оставляет ему шансов: по доброй воле отдать за него свой голос намерены максимум 8 процентов украинцев из числа собирающихся прийти к урнам, а таких уже меньше половины избирателей. Причем во втором туре, если до него дойдет, он проигрывает Юлии Тимошенко . При том, что публичная украинская социология традиционно лукава и ангажирована, антипатии населения к Порошенко, как, впрочем, и к остальным заметным участникам политического процесса, сомнению не поддаются — об этом вопиют социальные сети, недовольство и усталость от окончательно завравшегося и проворовавшегося гаранта конституции пробиваются даже через барьеры контролируемых властью СМИ. Но от инстинкта сохранения власти, капиталов, жизни своей и семьи Порошенко не может отказаться при любых обстоятельствах.

Однако готовиться к выборам ему приходится в максимально некомфортной и агрессивной среде: недавние союзники и подчиненные, чувствуя, что президентская булава выпадает у него из рук, уже создают за спиной диковинные союзы, готовят запасные аэродромы и засылают переговорщиков к его врагам. Погасив с огромными репутационными издержками разожженный Саакашвили протестный огонек, Порошенко не заметил, как оказался в центре элитного пожара. О повышенной температуры вокруг него можно судить по темам, которые обсуждают эксперты во влиятельных украинских СМИ и эфирах немногих независимых телеканалов:

— Два громких интервью главы МВД Арсена Авакова с изложением собственного видения будущей политической системы Украины и путей решения «вопроса Донбасса», а также его поездка в США . Многомудрые украинские комментаторы делают из двух этих вводных единственный вывод: Аваков будет играть против Порошенко и открыт для переговоров и торгов с его конкурентами. То есть, вероятнее всего, — с Тимошенко, чьим партийным офисом в Харьковской области он в свое время заведовал.

— Премьер-министр Владимир Гройсман больше не вассал президента и заключил союз со своим предшественником — Арсением Яценюком , поддерживающим прямые связи с определенной частью американской элиты.

Действительно, бывшего и действующего премьера все чаще видят рядом, в том числе на публичных мероприятиях, Гройсман больше не декларирует свою преданность главе государства, ведет самостоятельную политику, и, как шепчут из-за кулис, саботирует деликатные кадровые и финансовые просьбы президента, чем вызывает гнев Порошенко. Из поведения Авакова, Яценюка и Гройсмана также делается вывод, что партия «Народный фронт» больше не союзник Блоку Петра Порошенко (БПП) по большей части жизненно важных вопросов.

— Встреча экс-главы администрации президента Бориса Ложкина с Игорем Коломойским и его партнером Геннадием Боголюбовым в Женеве. Мало того, что сюжет об этой якобы тайной встрече показал принадлежащий олигарху телеканал «1+1», Коломойский ее прокомментировал, заявив, что на президентских выборах поддержит любого кандидата, кроме Порошенко. Даже если Ложкин — известный элитный парламентер — пытался о чем-то договориться с Коломойским от лица Порошенко, ему это не удалось. Еще хуже для президента, если бывший глава его канцелярии обсуждал с его врагом «совместные проекты».

— Публикация беглым депутатом и бизнесменом Александром Онищенко записи разговора с президентом, в ходе которого тот соглашался решить созданные им же проблемы «за 50 процентов», и выход книги того же Онищенко «Петр Пятый», в которой раскрываются коррупционные схемы и прочие неприятные детали биографии и характера украинского президента. Эта информационная бомба, по большому счету, еще не взорвалась — оппоненты Порошенко не спешат раскручивать скандал — но несомненно будет использована в ближайшее время.

— Прочее: очередные критические публикации о президенте в западноевропейской прессе; провал его попытки собрать «нормандский формат» без России ; прохладная, если не раздражительная, реакция НАТО ЕС на настырные попытки Порошенко напомнить о себе и получить хотя бы намек на «перспективу членства». Особняком стоят уже ставшие дежурными рассуждения, часто со ссылками на «источники», о том, что в Вашингтоне на коррупционере Порошенко поставили крест и уже ведут кастинг возможных преемников.

И это лишь малая часть негативного для Порошенко информационного фона, поскольку сконцентрировав в своих руках беспрецедентную по украинским меркам власть, он стал ответственным за все — от «сошедших вместе со снегом» дорог до намеченного на осень очередного подорожания (ориентировочно на 65%) газа для населения. И в этой ситуации придворным политтехнологам приходится искать для своего патрона нетривиальные и прорывные идеи, с которыми он сможет вести избирательную кампанию. Тем более, что тема безвизового режима с ЕС, которая, как думалось Порошенко, станет локомотивом его кампании, очевидно, исчерпала себя и больше не вызывает благодарных чувств у населения.

Нельзя не признать, что тема создания «под себя» автокефальной украинской церкви — «УПЦ БПП», как тут же окрестили ее сетевые острословы — не лишена оригинальности как политическая технология, хотя и не нова как идея.

Если Вселенский патриарх согласится с предложенной Порошенко схемой, вероятность чего невелика, тот действительно сможет объединить вокруг своей фигуры почти всех «политических украинцев», включая ненавидящих его неонацистов, и вознестись над залежами коррупционного негатива, компромата и самой Юлией Тимошенко. Опасность развязывания религиозной войны человека, уже развязавшего войну гражданскую, очевидно не пугает. В конце концов, война против канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) властями уже ведется, но не переходит в горячую фазу.

Идеи, подбрасываемые Порошенко его советниками, уже не раз приводили к результату, противоположному ожидаемому, и самое страшное может случиться, если эксплуатация темы создания «УПЦ БПП» не отразится на его рейтинге. В этом случае, отступать Порошенко будет некуда — кому как не ему знать, что любые договоренности с Тимошенко (Турчиновым, Яценюком, Аваковым, Гройсманом, Коломойским и т.д.) не стоят алкоголя, выпитого в ходе их заключения, и полюбовного — с сохранением высокого статуса, свободы и капиталов — отхода от власти для него не предвидится, он теряет все.

Единственный выход для Порошенко, если провокация на религиозном поле окажется неудачной, — масштабное наступление на Донбассе, введение военного положения по всей стране и отмена выборов. Поскольку он по-прежнему связан минскими соглашениями, обоснованием для нападения на народные республики и отказа от обязательств должна быть настоящая, страшная провокация, не уступающая по пропагандистскому эффекту трагедии малазийского «Боинга», и куда более зримая, чем инсценировки «Белых касок» в Сирии

Наверняка Порошенко понимает, что результатом этого наступления будет развал государства и кровавый хаос, но именно на этом и строится расчет. Бегство подальше от разоренной им страны, предположим, на известную виллу в Марбелье, слезливые интервью западным СМИ, пост президента в изгнании или программа защиты свидетелей — все лучше, чем суд. Не важно — районный Печерский или трибунал в Гааге . Капиталы на Украине он уже не держит, как следует из последних расследований оффшорной природы его бизнеса.

В том, что Запад возложит на Россию вину за возможную провокацию — единственное, в чем Порошенко сегодня может быть уверен. По большому счету, это единственная гарантия его безбедного существования вне Украины — роль «жертвы российской агрессии», живого свидетеля и обвинителя. Только ради этого на Западе могут закрыть глаза на истинную природу своего «сукина сына».