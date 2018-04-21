Депутат ГД от Крыма высказался об идее Порошенко лишать крымчан гражданства

Соответствующий законопроект ранее появился на сайте Верховной Рады

Бальбек отметил, что идея украинского лидера в одностороннем порядке одним указом лишить гражданства два миллиона человек «не так проста в исполнении, как ему кажется». Депутат подчеркнул, что у «западных кураторов» президента Украины из-за этого может появиться «синдром правозащитников».

«Каждое решение Порошенко по-настоящему хоронит последние очаги лояльности к украинскому государству как крымчан, так и их украинских родственников», — считает парламентарий.

Ранее президент Украины Петр Порошенко озвучил предложение лишать жителей Крыма, получивших российские паспорта, украинского гражданства. Соответствующий законопроект появился на сайте Верховной Рады.