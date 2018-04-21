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Депутат ГД от Крыма высказался об идее Порошенко лишать крымчан гражданства
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Депутат ГД от Крыма высказался об идее Порошенко лишать крымчан гражданства 

Аргументы и Факты 34 минуты назад
Фото: Аргументы и Факты
Соответствующий законопроект ранее появился на сайте Верховной Рады
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал предложение президента Украины Петра Порошенко о лишении украинского гражданства крымчан «по-настоящему диктаторскими замашками». Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.
Бальбек отметил, что идея украинского лидера в одностороннем порядке одним указом лишить гражданства два миллиона человек «не так проста в исполнении, как ему кажется». Депутат подчеркнул, что у «западных кураторов» президента Украины из-за этого может появиться «синдром правозащитников».
«Каждое решение Порошенко по-настоящему хоронит последние очаги лояльности к украинскому государству как крымчан, так и их украинских родственников», — считает парламентарий.
Ранее президент Украины Петр Порошенко озвучил предложение лишать жителей Крыма, получивших российские паспорта, украинского гражданства. Соответствующий законопроект появился на сайте Верховной Рады.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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