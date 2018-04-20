Ещё
«Крым свой выбор сделал еще в 2014 году»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Крым свой выбор сделал еще в 2014 году» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Украина может в скором времени начать процедуру лишения гражданства жителей Крыма, которые получили российские паспорта. Соответствующий законопроект внес в Верховную раду президент Украины Петр Порошенко. Российские власти поприветствовали такую инициативу, указав, что еще в 2014 году крымчане приняли российское гражданство и отказались от украинского.
Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект, предусматривающий лишение украинского гражданства жителей Крыма, которые получили российские паспорта.
«Основанием для потери гражданства Украины является… приобретение гражданства Российской Федерации из-за противоправных и недобросовестных действий на временно оккупированной территории автономной республики Крым и города Севастополя», — говорится в тексте законопроекта.
«В отношении определенной части жителей полуострова, которые навещают своих родственников на Украине, украинский паспорт был своего рода проездным билетом для поддержания родственных связей», — сказал парламентарий.
По его мнению, к «постоянным подножкам» Киева на полуострове уже привыкли.
«А вот если такое решение будет действительно воплощено в жизнь, то у украинских родственников крымчан лояльности к Порошенко вряд ли добавится. Судя по всему, официальный Киев не хочет больше тратиться на содержание пограничных пунктов у границ полуострова и таким образом кардинально решает эту проблему», — подчеркнул депутат.
Сенатор от Крыма Сергей Цеков поприветствовал инициативу украинского лидера. Осталось только согласовать его слова с действиями, приводит НСН слова депутата.
«Порошенко нашел какой-то разум, если он выступает с таким предложением. Это очень правильно, потому что в 2014 году крымчане приняли российское гражданство и отказались от украинского.
Решение Порошенко правильное, но в жизни он его не соблюдает. Экипаж нашего российского судна «Норд» из Крыма желает вернуться на Родину, в Россию, а ему не дают возможности, требуют предъявить украинские паспорта. То есть говорят одно, а делают другое. Но если бы это было реализовано, то, о чем говорит Порошенко, это пошло бы на пользу, и крымчанам, и Украине в целом», — указал сенатор.
«Если все-таки данный законопроект будет принят Радой, то это, наверное, единственная новость из Украины, которая порадует крымчан. Мы еще в 2014 году сделали для себя окончательный выбор относительно того, гражданами какой страны будем: все мы стали гражданами Российской Федерации», — сказал политик.
По словам депутата, подобные предложения свидетельствуют о признании Киевом факта принадлежности Крыма России.
«Это можно оценивать только как признание киевским режимом того, что жители Крыма — граждане России. В целом сегодня крымчане ни в коей мере себя не считают гражданами Украины. Думаю, эта новость найдет поддержку в Крыму, поскольку окончательно формально разорвет связь с враждебным нам на сегодняшний день государством», — заключил депутат.
Днем ранее сообщалось, что группа из 35 офицеров ВМС Украины пригрозила Петру Порошенко возвращением в Крым и попытками получить российское гражданство; причиной этому стал неразрешенный «квартирный вопрос».
Украинские морские офицеры до 2014 года и присоединения Крыма к Российской Федерации проживали на полуострове в своих квартирах. Однако, уехав из Крыма, который украинские власти считают оккупированным, но своим, офицеры ВМС ВСУ утратили свои квартиры, а «за четыре года украинские власти так и не предоставили им жилье взамен».
В письме украинских моряков говорится, что они поражены «циничным отношением к военнослужащим и членам их семей, которые остались патриотами своей страны». По словам офицеров, многие из них участвовали в так называемой антитеррористической операции в Донбассе (АТО), были отмечены государственными орденами и медалями за выполнение боевых заданий, а также «честно исполняют свой служебный долг».
Офицеры-украинцы заявили, что надеются на разрешение проблемы, в противном же случае им придется принимать гражданство РФ — чтобы снова получить свои квартиры. В феврале нынешнего года постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что около 1,7 млн украинцев обратились за легальным статусом в РФ.
«Многие были вынуждены бежать, в том числе, в Россию. С 1 апреля 2014 года около 1 миллиона 700 тысяч граждан Украины обратились в компетентные органы России за получением легального статуса — российского гражданства, статуса беженца, временного убежища, разрешения на временное проживание и того подобного. Еще больше украинцев регулярно выезжают в Россию на заработки», — сказал дипломат на заседании совета ОБСЕ.
В сентябре прошлого года кабинет министров Украины в ходе заседания поручил МИД и СБУ внести Россию в список стран миграционного риска. На заседании был принят план выполнения указа «Об усилении контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдения ими правил пребывания на территории Украины».
Газета.Ru: последние новости
Порошенко хочет лишить крымчан украинского гражданства Два члена экипажа российского судна "Норд" смогли покинуть Украину Порошенко назвал основание Москвы опрометчивым решением
Комментарии9
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп рассердился из-за звонка Путина187
США уничтожили суперброневики наемников из РФ271
Известный музыкант умер в 28 лет81
Раскол в Польше: даже Трамп поздравил Путина26
США предложили лишить российского золота553
Новости партнеров
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение