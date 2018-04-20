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Украинские силовики выпустили более тысячи снарядов по ЛНР с 30 марта
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Украинские силовики выпустили более тысячи снарядов по ЛНР с 30 марта 

РИА Новости 52 минуты назад
ЛУГАНСК, 20 апр — РИА Новости. Более тысячи снарядов выпустили украинские силовики по территории самопровозглашенной Луганской народной республики с начала «пасхального» перемирия, заявил в пятницу исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.
В Донбассе с 30 марта вступило в силу новое, «пасхальное» перемирие, однако стороны уже обвинили друг друга в обстрелах.
"С начала «пасхального» перемирия, а именно с 30 марта по сегодняшний день, ВСУ по территории нашей республики было выпущено из запрещенного тяжелого вооружения более одной тысячи мин и снарядов", — заявил Филипоненко.
Он уточнил, что за этот период погибли два ополченца, девять — ранены. Филипиненко рассчитывает, что нарушения режима прекращения огня обсудят на ближайшей встрече в «нормандском формате» (Россия, ФРГ, Франция и Украина).
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