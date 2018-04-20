Украинские силовики выпустили более тысячи снарядов по ЛНР с 30 марта

ЛУГАНСК , 20 апр — РИА Новости . Более тысячи снарядов выпустили украинские силовики по территории самопровозглашенной Луганской народной республики с начала «пасхального» перемирия, заявил в пятницу исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко

В Донбассе с 30 марта вступило в силу новое, «пасхальное» перемирие, однако стороны уже обвинили друг друга в обстрелах.

"С начала «пасхального» перемирия, а именно с 30 марта по сегодняшний день, ВСУ по территории нашей республики было выпущено из запрещенного тяжелого вооружения более одной тысячи мин и снарядов", — заявил Филипоненко.