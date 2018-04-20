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Порошенко пригрозил крымчанам
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Порошенко пригрозил крымчанам 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Президент Украины Петр Порошенко предложил лишать украинского гражданства крымчан, получивших российские паспорта. Соответствующий приказ размещен на сайте Верховной рады Украины.
«Основаниями для потери гражданства Украины является… приобретение гражданства Российской Федерации в результате совершения противоправных и недобросовестных действий на временно оккупированной территории автономной республики Крым и города Севастополя», — говорится в документе.
Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году в результате проведенного на полуострове референдума. Власти Украины по-прежнему считают Крым украинским и называют его «временно оккупированной» территорией.
 Ещё 2 источника 
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