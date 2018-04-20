Порошенко пригрозил крымчанам

«Основаниями для потери гражданства Украины является… приобретение гражданства Российской Федерации в результате совершения противоправных и недобросовестных действий на временно оккупированной территории автономной республики Крым и города Севастополя», — говорится в документе.

Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году в результате проведенного на полуострове референдума. Власти Украины по-прежнему считают Крым украинским и называют его «временно оккупированной» территорией.