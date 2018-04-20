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На Украине появится наказание за «унижение» «евромайдана»
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В Раде предложили ввести наказание за «унижение» «евромайдана» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
На Украине необходимо принять закон, вводящий уголовную ответственность за негативные высказывания о "евромайдане" от политиков в эфире телеканалов, заявил изданию "Обозреватель" депутат Рады Сергей Высоцкий.
Таким образом он прокомментировал слова другого парламентария Евгения Балицкого, который в эфире телеканала NewsOne сравнил действия нынешних украинских властей с фашистской оккупацией.
"Каждое государство, если оно не оберегает свои национальные святыни и свою историю, она в итоге теряет государственность. Я думаю, что нам этот законопроект стоит принимать", — сказал Высоцкий.
Депутат также выразил недоумение тем, что многие инициативы подобного рода не находят поддержки в Раде. По его словам, на Украине "никто не борется" с "врагами государства".
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