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Гройсман выяснит, как экипаж «Норда» покинул Украину
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Гройсман пообещал выяснить, как два члена экипажа «Норда» покинули Украину 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости / Стрингер
Премьер Украины Владимир Гройсман пообещал выяснить, как удалось выехать из страны двум членам экипажа арестованного украинскими пограничниками крымского рыболовецкого судна "Норд".
Украинские пограничники в четверг сняли с рейса в Минск семерых членов экипажа задержанного российского судна "Норд" при попытке покинуть Украину, при этом утром разрешили выехать двум членам экипажа.
"Мы детально изучим и проинформируем вас, что вчера произошло, в том числе о почасовых действиях правоохранителей", — сказал Гройсман, отвечая на соответствующий вопрос депутатов в ходе "Часа вопросов к правительству" в Раде в пятницу.
Украинские пограничники 25 марта задержали судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава". Украинский суд 30 марта арестовал судно "Норд". На членов команды наложили административные штрафы по части 2 статьи 204 Кодекса административных правонарушений Украины ("нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее").
Капитану судна Владимиру Горбенко инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до 5 лет лишения свободы. Горбенко также предъявлено подозрение в незаконной ловле рыбы и избрана мера пресечения в виде личного обязательства с запретом покидать Украину и посещать Крым. На время досудебного следствия он будет находиться у родственников в Мелитополе.
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