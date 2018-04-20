«Мост-призрак» стал реальностью

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«Крымский мост: самый нереальный проект Кремля» 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: РИА Новости / Алексей Мальгавко
«Самый нереальный проект Кремля: Керченский мост-призрак». Именно с таким заголовком 8 сентября 2015 года вышел на украинском телеканале сюжет о строительстве Крымского моста Россией. Видео на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал бывший народный депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко.
Так, три года назад украинские эксперты во весь голос твердили о том, что, мол, Российская Федерация не потянет строительство Крымского моста, который, по их словам, станет последним проектом в истории РФ. В 2015 году они утверждали, что Москва блефует, заявляя о том, что уже в конце 2018 года по мосту проедут первые автомобили, так как у России нет таких технологий для постройки проекта такого масштаба.
По словам Журавко, сегодня очень смешно смотрится этот сюжет о строительстве Крымского моста, показанный на телеканале олигарха Игоря Коломойского. По словам политика, украинские СМИ и тогда, и сейчас нагло врут народу, показывая данный сюжет телеканала ICTV.
«Как же смешно сегодня смотрятся такие сюжеты украинских СМИ. «Самый нереальный проект Кремля: Керченский мост-призрак». Данное видео было опубликовано 8 сентября 2015 года. Ну, а что сегодня скажут все те эксперты по строительству мостов, которые давали свои оценки на данном видео? Думаю, что не скажут ничего, так как отсутствие мозга не позволяет осмысливать происходящее. Друзья, прошло три года со времени этого выпуска. Теперь вы понимаете, как вас обманывают ваши СМИ?» — заявил Журавко.
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