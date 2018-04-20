«Мост-призрак» стал реальностью

«Крымский мост: самый нереальный проект Кремля»

Алексей Журавко. «Самый нереальный проект Кремля: Керченский мост-призрак». Именно с таким заголовком 8 сентября 2015 года вышел на украинском телеканале сюжет о строительстве Крымского моста Россией . Видео на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал бывший народный депутат Верховной Рады Украины

Так, три года назад украинские эксперты во весь голос твердили о том, что, мол, Российская Федерация не потянет строительство Крымского моста, который, по их словам, станет последним проектом в истории РФ. В 2015 году они утверждали, что Москва блефует, заявляя о том, что уже в конце 2018 года по мосту проедут первые автомобили, так как у России нет таких технологий для постройки проекта такого масштаба.

По словам Журавко, сегодня очень смешно смотрится этот сюжет о строительстве Крымского моста, показанный на телеканале олигарха Игоря Коломойского. По словам политика, украинские СМИ и тогда, и сейчас нагло врут народу, показывая данный сюжет телеканала ICTV.