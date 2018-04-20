НАБУ требует оригинала разговора Онищенко с Порошенко 

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ на странице в социальной сети Facebook.
«При условии получения оригиналов записей НАБУ готово изучить их в пределах своей компетенции», — сказано в нем.
Как отмечается, НАБУ неоднократно предлагало беглому депутату Александру Онищенко передать оригиналы пленок, в частности во время опроса, который детективы бюро проводили в рамках расследования «газовой схемы», в которой фигурирует депутат, в формате видеоконференции в декабре 2016 года.
Однако Онищенко эти записи НАБУ так и не предоставил.
19 апреля издание Strana.ua опубликовало первую главу книги беглого депутата Александра Онищенко, в которой содержится текст его разговора с президентом Украины Петром Порошенко. В ходе разговора вскрываются договоренности украинского президента с экс-министром экологии Николаем Злочевским.