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НАБУ требует оригинала разговора Онищенко с Порошенко
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НАБУ требует оригинала разговора Онищенко с Порошенко 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ на странице в социальной сети Facebook.
«При условии получения оригиналов записей НАБУ готово изучить их в пределах своей компетенции», — сказано в нем.
Как отмечается, НАБУ неоднократно предлагало беглому депутату Александру Онищенко передать оригиналы пленок, в частности во время опроса, который детективы бюро проводили в рамках расследования «газовой схемы», в которой фигурирует депутат, в формате видеоконференции в декабре 2016 года.
Однако Онищенко эти записи НАБУ так и не предоставил.
19 апреля издание Strana.ua опубликовало первую главу книги беглого депутата Александра Онищенко, в которой содержится текст его разговора с президентом Украины Петром Порошенко. В ходе разговора вскрываются договоренности украинского президента с экс-министром экологии Николаем Злочевским.
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