Украинский депутат рассказал об источнике богатства Порошенко

«Я знаю все историю обогащения нашего президента — это была политическая коррупция. Он никогда не был бизнесменом. Более того, когда в 2014 году меня корреспонденты спрашивали за кого я буду голосовать, то я говорил, что буду голосовать против Порошенко. Он всегда был политическим коррупционером и все его состояние — это политический бартер или то, что называется в народе коррупция или обогащение», — приводит его слова Информационное агентство «Новороссия».

Предприниматель и политик Петр Порошенко был избран президентом Украины по итогам выборов, которые состоялись весной 2014 года. На тот момент, согласно оценкам СМИ, он располагал состоянием в размере 1,3 млрд долларов, пишут Argumenti.ru

Ранее «СП» сообщала, что Порошенко продолжает владеть фабрикой Roshen Липецке , несмотря на все обещания передать свой бизнес в доверительную собственность. Также журналисты выяснили, что у него в Липецкой области имеется завод по производству крахмала и фирма «Лакигрей», которая занимается выращиванием зерна.