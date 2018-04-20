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Украинский депутат рассказал об источнике богатства Порошенко
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Украинский депутат рассказал об источнике богатства Порошенко 

Свободная пресса 45 минут назад
Народный депутат Украины, лидер партии «Основа» Сергей Тарута рассказал, что действующий президент страны Петр Порошенко заработал своё состояние коррупционными способами.
«Я знаю все историю обогащения нашего президента — это была политическая коррупция. Он никогда не был бизнесменом. Более того, когда в 2014 году меня корреспонденты спрашивали за кого я буду голосовать, то я говорил, что буду голосовать против Порошенко. Он всегда был политическим коррупционером и все его состояние — это политический бартер или то, что называется в народе коррупция или обогащение», — приводит его слова Информационное агентство «Новороссия».
Предприниматель и политик Петр Порошенко был избран президентом Украины по итогам выборов, которые состоялись весной 2014 года. На тот момент, согласно оценкам СМИ, он располагал состоянием в размере 1,3 млрд долларов, пишут Argumenti.ru.
Ранее «СП» сообщала, что Порошенко продолжает владеть фабрикой Roshen в Липецке, несмотря на все обещания передать свой бизнес в доверительную собственность. Также журналисты выяснили, что у него в Липецкой области имеется завод по производству крахмала и фирма «Лакигрей», которая занимается выращиванием зерна.
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