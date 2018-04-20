Ещё
Пушков ответил на заявление Порошенко об основании Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пушков ответил на заявление Порошенко об основании Москвы 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Andreas Gebert/dpa via AP
Сенатор Алексей Пушков отреагировал на слова президента Украины Петра Порошенко об основании Москвы.
"Порошенко создает комическую историю Украины — и чем дальше, тем комичнее. Киевские князья не имели отношения к основанию Москвы. Более того: они не имели отношения и к Украине, поскольку ни страны такой не было тогда, ни самого понятия. И уж Порошенко точно не их наследник", — написал он в твиттере.
Украинский президент Петр Порошенко считает основание Москвы «опрометчивым решением» древнерусских князей.
Он также заявил, что создание на Украине независимой православной церкви «восстановит историческую справедливость».
Газета.Ru: последние новости
Пушилин назвал дату встречи контактной группы по Донбассу Депутаты Рады подрались после ток-шоу Поклонская: в Крыму при власти Киева поражали лишь роскошные дворцы олигархов
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ признала неспособность создавать спутники734
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой36
Раскрыты подробности новой крылатой ракеты США89
Первый легальный бордель открывается в России323
Москва сделала Киеву жесткое предупреждение661
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение