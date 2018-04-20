Пушков ответил на заявление Порошенко об основании Москвы

"Порошенко создает комическую историю Украины — и чем дальше, тем комичнее. Киевские князья не имели отношения к основанию Москвы. Более того: они не имели отношения и к Украине, поскольку ни страны такой не было тогда, ни самого понятия. И уж Порошенко точно не их наследник", — написал он в твиттере.

Украинский президент Петр Порошенко считает основание Москвы «опрометчивым решением» древнерусских князей.