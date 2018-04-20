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Поклонская о высказывании Порошенко об основании Москвы: это послание «оттуда»
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Поклонская о высказывании Порошенко об основании Москвы: это послание «оттуда» 

RT на русском 1 час назад
Депутат Госдумы Наталья Поклонская в беседе с RT прокомментировала высказывание президента Украины Петра Порошенко об «опрометчивом основании Москвы древнерусскими князьями».
«Что имеет в виду президент Украины Пётр Порошенко — только, наверное, ему известно. Может быть, это послание «оттуда», как говорит мэр Киева Виталий Кличко. У него защита «оттуда» откуда-то. Может и у Порошенко какое-то явление «оттуда» произошло», — предположила она.
Ранее украинский лидер заявил, что древнерусские князья «опрометчиво основали Москву».
Член Совета Федерации Франц Клинцевич в беседе с ФАН также оценил заявление президента Украины.
RT на русском: последние новости
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 Ещё 2 источника 
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