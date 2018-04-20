Украинкам посоветовали не есть и не ходить в туалет

Так, журналистка уверена, что они никогда не хотят есть, а если хотят, то лишь дома, «чтобы никто не видел». Также истинным женщинам никогда не бывает холодно, они «не знают», что такое желание сходить в туалет, и живут так, будто за ними все время кто-то наблюдает. Кроме того, Фреймут посоветовала девушкам есть только то, с чем они себя «ассоциируют».

После публикации «правил» пользователи украинских соцсетей высмеяли Фреймут, например, пародийно советуя «леди» есть лук и чеснок, так как они «освобождают места в автобусе».

Тем временем одна из пользовательниц Facebook заявила, что Фреймут пришла на работу к дочери ее коллеги, которая в соцсетях назвала ведущую «конченой». Журналистка якобы потребовала от девушки объяснений.

Позже сама Ольга Фреймут подтвердила эту информацию, пояснив, что таким образом «готовится» к своей новой телепрограмме.