Поклонская обвинила Интерпол в грубом нарушении собственного устава

Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская сообщила, что международная полицейская организация, удалила из своей базы розыска по просьбе Киева несколько десятков человек, обвиняемых в совершении тяжких преступлений на территории Крыма . По мнению российского парламентария, Интерпол грубо нарушил собственный устав, сообщили российские издания со ссылкой на выступление российского парламентария в ходе одной из секций в рамках IV Ялтинского экономического форума.

По словам Натальи Поклонской, Интерпол нарушил один из главных принципов и требований устава собственного Генерального секретариата, «запрещающего любое вмешательство в дела политического характера».

Хотелось бы отметить, что по написанной на коленке жалобе украинского бюро Интерпола эта уважаемая международная полицейская организация сняла с розыска несколько десятков лиц, совершивших тяжкие насильственные преступления на территории Крыма. И это только потому, что кому-то не нравится статус Крыма, итоги волеизъявления его жителей. Не это ли вопиющее нарушение прав человека?

— Депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская.

Кроме того, Поклонская отметила, что принцип, запрещающий вмешательство в политические дела, «на протяжении многих лет позволяет правоохранительным органам сотрудничать без оглядки на внешнеполитическую конъюнктуру для защиты прав граждан».

Тем не менее, представительница нижней палаты российского парламента уверена, что «этот прецедент подрывает основы международного полицейского сотрудничества». По словам Поклонской, «позиция Генерального секретариата Интерпола будет пересмотрена, и преступники, скрывшиеся за рубежом, понесут заслуженное наказание».