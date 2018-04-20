Ещё
Поклонская обвинила Интерпол в грубом нарушении собственного устава
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Поклонская обвинила Интерпол в грубом нарушении собственного устава 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская сообщила, что международная полицейская организация, удалила из своей базы розыска по просьбе Киева несколько десятков человек, обвиняемых в совершении тяжких преступлений на территории Крыма. По мнению российского парламентария, Интерпол грубо нарушил собственный устав, сообщили российские издания со ссылкой на выступление российского парламентария в ходе одной из секций в рамках IV Ялтинского экономического форума.
По словам Натальи Поклонской, Интерпол нарушил один из главных принципов и требований устава собственного Генерального секретариата, «запрещающего любое вмешательство в дела политического характера».
Хотелось бы отметить, что по написанной на коленке жалобе украинского бюро Интерпола эта уважаемая международная полицейская организация сняла с розыска несколько десятков лиц, совершивших тяжкие насильственные преступления на территории Крыма. И это только потому, что  кому-то  не нравится статус Крыма, итоги волеизъявления его жителей. Не это ли вопиющее нарушение прав человека?
— Депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская.
Кроме того, Поклонская отметила, что принцип, запрещающий вмешательство в политические дела, «на протяжении многих лет позволяет правоохранительным органам сотрудничать без оглядки на внешнеполитическую конъюнктуру для защиты прав граждан».
Тем не менее, представительница нижней палаты российского парламента уверена, что «этот прецедент подрывает основы международного полицейского сотрудничества». По словам Поклонской, «позиция Генерального секретариата Интерпола будет пересмотрена, и преступники, скрывшиеся за рубежом, понесут заслуженное наказание».
Наталья Поклонская прокомментировала предложение Петра Порошенко о полном выходе Украины из Содружества независимых государств СНГ. По ее словам, Киеву «наплевать» на мнение простых жителей Украины.
360tv.ru: последние новости
Украинский политолог прокомментировал возможный переезд военнослужащих ВМСУ в Крым Порошенко назвал основание Москвы «опрометчивым» решением киевских князей Украинские депутаты подрались в эфире национального телевидения
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия признала неспособность создавать спутники306
Первый легальный бордель открывается в России296
РФ столкнулась с новой проблемой в Сирии433
Москва сделала Киеву жесткое предупреждение
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой4
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение