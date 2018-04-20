Руководство консульства России в Харькове попало в базу сайта «Миротворец»

Руководство консульства Российской Федерации Харькове попало в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец» за оказание помощи в выезде с территории Украины экипажа сейнера «Норд».

Как отмечается в сообщении на странице сайта в социальной сети Facebook, руководство консульства в городе Харьков в полном составе вносится в базу сайта за организацию незаконного пересечения государственной границы моряками судна «Норд» (на Украине их считают гражданами страны из-за их крымского происхождения).