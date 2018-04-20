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Руководство консульства России в Харькове попало в базу сайта «Миротворец»
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Руководство консульства России в Харькове попало в базу сайта «Миротворец» 

Вести.Ru 1 час назад
Руководство консульства Российской Федерации в Харькове попало в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец» за оказание помощи в выезде с территории Украины экипажа сейнера «Норд».
Как отмечается в сообщении на странице сайта в социальной сети Facebook, руководство консульства в городе Харьков в полном составе вносится в базу сайта за организацию незаконного пересечения государственной границы моряками судна «Норд» (на Украине их считают гражданами страны из-за их крымского происхождения).
Ранее в четверг, 19 апреля, двое моряков экипажа «Норда» по паспортам, выданным консульством РФ, через Беларусь вылетели в Москву и прибыли в Крым. Украинская погранслужба не пропустила оставшихся семерых членов экипажа, передает ТАСС. Она сочла неправомерным выезд моряков и обвинила российских дипломатов и адвокатов в обмане. Позднее адвокат рассказал СМИ, что у экипажа сейнера отняли загранпаспорта. Сейчас, по информации адвоката, моряки находятся в посольстве РФ в Киеве.
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