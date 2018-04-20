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Моряк с «Норда» рассказала подробности захвата судна властями Украины
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Моряк с «Норда» рассказала подробности захвата судна властями Украины 

Деловая газета «Взгляд» 53 минуты назад
Фото: Карельские вести
Член экипажа сейнера «Норд» Ирина Оборина, которой удалось вернуться из Украины в Крым, рассказала о том, как украинские пограничники захватывали судно.
Оборина заявила, что до захвата «Норда» украинские пограничники неоднократно проверяли крымские рыболовецкие судна, однако никаких претензий не предъявляли.
«Просто приходили люди без оружия. Просто говорили: добрый день. Улыбались, поднимались на судно, смотрели документы, мы показывали российские документы. А сейчас была другая реакция, люди зашли, вооруженные до зубов, и понеслось. Нас согнали на корму, поставили под пулеметы всю команду», — рассказала Оборина, передает РИА «Новости».
Она отметила, что пограничники забрали у членов экипажа паспорта, утверждая, что они фальшивые. «Спрашивали, чьи паспорта, потребовали, чтобы им дали на руки паспорта, и сказали, что они недействительные, фальшивые, и отобрали. Капитана увели, держали под автоматами. Арестовали судно и отконвоировали его в Бердянск», — добавила Оборина. По ее словам, украинские пограничники не применяли физическую силу к команде «Норда».
Напомним, в четверг сбежавшие с Украины члены экипажа «Норд» вернулись в Крым.
Ранее капитан захваченного украинскими пограничниками судна «Норд» Владимир Горбенко заявил, что экипаж судна на Украине взяли в заложники.
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