Моряк с «Норда» рассказала подробности захвата судна властями Украины

Член экипажа сейнера «Норд» Ирина Оборина, которой удалось вернуться из Украины Крым , рассказала о том, как украинские пограничники захватывали судно.

Оборина заявила, что до захвата «Норда» украинские пограничники неоднократно проверяли крымские рыболовецкие судна, однако никаких претензий не предъявляли.

«Просто приходили люди без оружия. Просто говорили: добрый день. Улыбались, поднимались на судно, смотрели документы, мы показывали российские документы. А сейчас была другая реакция, люди зашли, вооруженные до зубов, и понеслось. Нас согнали на корму, поставили под пулеметы всю команду», — рассказала Оборина, передает РИА «Новости»

Она отметила, что пограничники забрали у членов экипажа паспорта, утверждая, что они фальшивые. «Спрашивали, чьи паспорта, потребовали, чтобы им дали на руки паспорта, и сказали, что они недействительные, фальшивые, и отобрали. Капитана увели, держали под автоматами. Арестовали судно и отконвоировали его в Бердянск », — добавила Оборина. По ее словам, украинские пограничники не применяли физическую силу к команде «Норда».

Напомним, в четверг сбежавшие с Украины члены экипажа «Норд» вернулись в Крым.