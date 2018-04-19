Во Владивостоке осужден разведчик ДНР, внедрявшийся в украинские нацбаты

Российский доброволец в ДНР Александр Жучковский в соцсетях заявил, что разведчика донецких ополченцев Алексея Филиппова , внедрявшегося в украинские националистические батальоны, осудили за «разжигание межнациональной розни».

«Во Владивостоке вынесли приговор Алексею Филиппову. Приговор обвинительный: Филиппов осужден по 282 ст. УК России на год и 11 месяцев лишения свободы. В этот срок суд зачел предыдущее время нахождения под стражей, поэтому лишение свободы посчитал отбытым. Мера пресечения в виде подписки о невыезде отменена», — написал Жучковский на своей странице во «Вконтакте».

Доброволец отметил, что Филиппов не получил оправдательного приговора, хоть и остался на свободе. По его мнению, разведчика «кинули».

«Рад за Алексея, что он на свободе и собирается вернуться в ДНР, чтобы продолжить участие в антиукраинском сопротивлении», — заключил Жучковский.

В 2016 году Жучковский выступил в защиту разведчика ДНР, который был внедрен в «Азов», а после этого задержан в России, где его приговорили к трем годам лишения свободы по статье «разжигание межнациональной розни».

Он сообщал, что тогда суд во Владивостоке приговорил разведчика к трем годам лишения свободы в колонии общего режима , так как он «участвовал в деятельности „Правого сектора“. На приговор подали апелляцию.