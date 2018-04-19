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Во Владивостоке осужден разведчик ДНР, внедрявшийся в украинские нацбаты
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Во Владивостоке осужден разведчик ДНР, внедрявшийся в украинские нацбаты 

Деловая газета «Взгляд» 54 минуты назад
Российский доброволец в ДНР Александр Жучковский в соцсетях заявил, что разведчика донецких ополченцев Алексея Филиппова, внедрявшегося в украинские националистические батальоны, осудили за «разжигание межнациональной розни».
«Во Владивостоке вынесли приговор Алексею Филиппову. Приговор обвинительный: Филиппов осужден по 282 ст. УК России на год и 11 месяцев лишения свободы. В этот срок суд зачел предыдущее время нахождения под стражей, поэтому лишение свободы посчитал отбытым. Мера пресечения в виде подписки о невыезде отменена», — написал Жучковский на своей странице во «Вконтакте».
Доброволец отметил, что Филиппов не получил оправдательного приговора, хоть и остался на свободе. По его мнению, разведчика «кинули».
«Рад за Алексея, что он на свободе и собирается вернуться в ДНР, чтобы продолжить участие в антиукраинском сопротивлении», — заключил Жучковский.
В 2016 году Жучковский выступил в защиту разведчика ДНР, который был внедрен в «Азов», а после этого задержан в России, где его приговорили к трем годам лишения свободы по статье «разжигание межнациональной розни».
Он сообщал, что тогда суд во Владивостоке приговорил разведчика к трем годам лишения свободы в колонии общего режима, так как он «участвовал в деятельности „Правого сектора“. На приговор подали апелляцию.
Жучковский рассказывал, что российские спецслужбы были в курсе внедрения Филиппова в „Правый сектор“ и „Азов“, и даже неоднократно получали от него через ДНР важную информацию в 2015-16 годах. По его словам, разведчик полтора года рисковал своей жизнью, помогая Донбассу в войне с Украиной. Спецслужбы в ДНР планировали с помощью Филиппова проводить различные подрывные мероприятия против ВСУ и „Правого сектора“, утверждал доброволец.
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