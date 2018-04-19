В МИДе РФ заявили о готовности к жёсткому ответу на ситуацию с судном «Норд» 

«Украинские власти продолжают издевательства над российским экипажем рыболовецкого судна „Норд“, пиратски захваченного более месяца назад в Азовском море. Требуем прекратить измываться над российскими гражданами и дать им возможность, наконец, беспрепятственно возвратиться домой, к своим семьям. Наше терпение не безгранично. Оставляем за собой право на жёсткие ответные действия», — подчеркнули в МИДе.
«Норд» задержали 25 марта в Азовском море. На борту находились 10 человек, все — граждане России. Украинский суд 30 марта арестовал судно, а на членов экипажа наложили административные штрафы. Капитана обвиняют в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины», ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Сегодня сообщалось, что двоим морякам удалось вернуться домой через Белоруссию, остальных сняли с рейса украинские пограничники.