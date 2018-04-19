Кок и юнга обманули украинских пограничников

Кок и юнга с задержанного на Украине российского рыболовецкого судна «Норд» улетели в Белоруссию . Государственная пограничная служба Украины уже обвинила моряков в обмане пограничников. Еще семерых членов экипажа украинские силовики сняли с рейса без объяснения причины. Моряки сейчас находятся в российском посольстве в Киеве и боятся предпринимать дальнейшие действия.

Два члена экипажа задержанного украинскими пограничниками российского рыболовецкого судна «Норд» смогли выехать с Украины в Белоруссию. Об этом сообщил помощник председателя главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

Часть экипажа сейнера планировали полететь в Россию в четверг 19 апреля, однако семерым из них в выезде было отказано. Однако двое моряков все же улетели из киевского аэропорта Жуляны в Белоруссию, передает ФАН.

«Государственная пограничная служба Украины сообщает, что 19 апреля около 6.00 двое граждан Украины, членов судокоманды СЧС «Норд», обманным путем выехали из Украины в Белоруссию», — указал Слободян.

В ведомстве сообщили, что моряки прошли регистрацию на рейс в Белоруссию как граждане России: во время паспортного контроля они предъявили документы, выданные в генеральном консульстве России в Харькове

Пограничники подчеркнули, что их пропустили через границу, так как российская транскрипция их фамилий отличалась от украинских идентификационных данных. Таким образом, их имена не нашли в базе данных членов экипажа «Норда».

«Двое членов экипажа — кок и юнга — спокойно сели в самолет и приземлились в Минске, а оттуда улетели в Москву. А вот еще семерых человек сняли с рейса без объяснения причины. Некоторым стало плохо после такого сюрприза от украинских силовиков», — рассказал адвокат задержанных Дмитрий Щербина.

По словам юриста, члены экипажа взамен отобранных Украиной паспортов получили консульские, по которым можно пересекать границу, передает RT.

«Остальной экипаж сейчас в российском посольстве в Киеве. После шока в аэропорту им оказали медицинскую помощь. Они боятся планировать новый перелет и пока выжидают», — добавил юридический поверенный.

Днем ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании палаты заявила, что Россия должна добиться возвращения на родину задержанных моряков. По словам парламентария, необходимо принять все возможные меры, чтобы вернуть российских моряков на родину и освободить их от незаконных действий Киева.

Председатель Совфеда уточнила, что «пираты в лице украинских властей уже действуют в Азовском море». В свою очередь, сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил собрать все данные о задержании судна для изучения вопроса о возможных законодательных мерах по защите интересов России и ее граждан от провокаций Украины. За неделю до этого капитан «Норда» Владимир Горбенко заявил, что он и экипаж судна находятся, по сути, в заложниках у украинских властей.

«По факту, мы пленники. С самого первого дня, когда был задержан сейнер. Изначально арест наложен был на судно, но я и десять членов экипажа оказались в заложниках…

Я просил судью разрешить мне выезд в Запорожскую область, где проживает родственник, двоюродный брат, готовый меня приютить у себя, но судья отказал. Вот и скитаюсь сейчас по городу Херсону в поисках ночлега. Хотя, сотрудники СБУ помогали мне с лекарствами, это я не скрываю», — сказал Горбенко.

Капитан отметил, что суды вызвали у него гипертонический криз.

«Сегодня мне и экипажу помогают только юристы, которые тянут нас на своей шее еще с Бердянска… Мы десять дней провели на судне, где не могли ни помыться, ни постирать. Цистерна со сточными водами рассчитана на пять дней, но нам пришлось ею пользоваться десять», — добавил Горбенко.

Задержание судна украинскими силовиками произошло 25 марта. На корабле находились капитан и девять моряков. Киев поясняет произошедшее тем, что находящиеся на судне люди являются украинцами, хотя, по данным МИД РФ, все они — граждане России.

Всем членам экипажа «Норда» украинскими правоохранителями было предъявлено обвинение в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее». Максимальный срок по данной статье — пять лет лишения свободы.