Ещё
Из-за «Нафтогаза» на Украине могут появиться две цены на газ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Из-за «Нафтогаза» на Украине могут появиться две цены на газ 

News.ru 14 минут назад
Фото: News.ru
Компания «Нафтогаз Украины» выступил с инициативой поднять цены на газ на 60-54 процентов. При этом в организации уточнили, что повышение будет касаться потребления газа сверх соцнормы.
Таким образом, если предложение будет утверждено, в стране закрепятся две цены на газ.
«Действующая цена в 6,96 тысячи за 1 тысячу кубометров будет распространяться на социальную норму потребления газа, а всё, что выше нормы, будет стоить на 60–65 процентов дороже. Таким образом, с июня 2018 года цена газа сверх нормы может вырасти до 10,99 тысячи, а с октября — до 11,47 тысячи за 1 тысячу кубометров», — сообщает агентство «Украинские новости».
Кроме того, планируется сократить потребления газа на 15 процентов. В частности, изменения могут коснуться и объёма газа для расчёта субсидий.
Известно, что в правительстве уже раскритиковали предложение компании и решили пока не предлагать эти наработки на переговорах с МВФ.
News.ru: последние новости
Украинские депутаты устроили побоище в Раде Люди в балаклавах устроили перестрелку в Одессе Трибуну Верховной рады заблокировали из-за чернобыльской катастрофы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ столкнулась с новой проблемой в Сирии171
Ракеты Трампа в Москве, протест Японии РФ и другие события дня12
Израиль планирует уничтожить российские С-300952
«Все рухнуло»: Валерия посетовала на отсутствие денег95
Болгария: спасибо России, но…442
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение