Из-за «Нафтогаза» на Украине могут появиться две цены на газ

Компания «Нафтогаз Украины» выступил с инициативой поднять цены на газ на 60-54 процентов. При этом в организации уточнили, что повышение будет касаться потребления газа сверх соцнормы.

Таким образом, если предложение будет утверждено, в стране закрепятся две цены на газ.

«Действующая цена в 6,96 тысячи за 1 тысячу кубометров будет распространяться на социальную норму потребления газа, а всё, что выше нормы, будет стоить на 60–65 процентов дороже. Таким образом, с июня 2018 года цена газа сверх нормы может вырасти до 10,99 тысячи, а с октября — до 11,47 тысячи за 1 тысячу кубометров», — сообщает агентство «Украинские новости».

Кроме того, планируется сократить потребления газа на 15 процентов. В частности, изменения могут коснуться и объёма газа для расчёта субсидий.