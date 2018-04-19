К изумлению НАТО украинская армия упорно лезет в петлю

Внешне причина генеральской тяжбы сугубо формальная: Генштаб разослал в войска служебную телеграмму, в которой резко ограничил военным прокурорам доступ в места дислокации воинских частей. Отныне прокурорские могут там появляться лишь для осуществления следственных действий и только по предварительному письменному разовому разрешению армейского начальства. По мнению Матиоса, внезапная инициатива генерала армии Муженко сильно мешает наведению правопорядка в батальонах, полках и бригадах ВСУ, поскольку теперь для следствия требуется разрешение ведомства, «которое не заинтересовано выносить сор из избы».

Свое решение опротестовать нелепую придумку НГШ ВСУ главный военный прокурор Украины обосновал так: «Я долго думал, начинать ли линейку бюрократической переписки, которая ни к чему не приводит, и решил, что закон дает мне право, и подал иск в суд, который и должен поставить точку и решить, правомерны действия руководства Генштаба или неправомерны».

Генеральный штаб ВСУ, естественно, все претензии с чего-то вдруг отодвинутого от казарм и штабов «око государева» с гневом отвергает. Согласно официальному сообщению военного ведомства , принятое им решение находится в строгом соответствии с Конституцией Украины, а также с ее законами «О прокуратуре» и «Об Уставе внутренней службы Вооруженных Сил Украины». А, стало быть, и не подлежит пересмотру.

Но самое смешное, в казенной бумаге было написано дальше: «Генштаб и в дальнейшем будет принимать меры по обеспечению беспрепятственной законной деятельности Вооруженных Сил Украины и защиты прав военнослужащих от противоправных посягательств». Как ни крути эту фразу — получается, что «преступными посягательствами» как раз военные прокуроры армии и грозят. Ну, а как еще, если именно военных прокуроров теперь и решено гнать взашей из гарнизонов?

В общем, налицо серьезный судебный клинч двух влиятельных в Киеве ведомств. Но с чего все началось?

Первая острая публичная перепалка между генералами Матиосом и Муженко возникла в конце минувшего года. Тогда только что (26 сентября) взлетел на воздух крупный военный арсенал в районе населенного пункта Калиновка Винницкой области. Начальник Генштаба немедленно заявил, что уверен: это дело рук чужеземных диверсантов. Откуда взялись те диверсанты? Это, мол, на Украине известно каждому. А чтобы звучало убедительней, НГШ на местных телеэкранах прокомментировал это так: «Есть много признаков, которые об этом говорят. Например, повреждение системы связи. Повреждение системы энергообеспечения. Винница была в течение часа отключена от света как раз перед аварией. Отсутствие связи в некоторых силовых структурах. Я сейчас не буду называть, в каких именно, потому что это является предметом расследования. Появление космических аппаратов, спутников до события, во время события и после него».

И вот на фоне такого записного трагизма и прозрачных намеков на козни «страны-агрессора» вдруг, спустя время, необходимое для хоть какого-то расследования, на экранах появляется уже главный военный прокурор Украины. И что мы слышим от него? «Есть момент, который бы я хотел отметить, — диверсионных групп, о которых говорит Фейсбук и другие, следствием с изучением материалов СБУ и других правоохранительных органов на территории области установлено не было и данных о них нет. Никаких групп ДРГ или тех, кого задержали и убежал, — не было. Мы должны установить причину, почему так случилось. Это ненадлежащее хранение, которое обеспечивалось техническими возможностями 1987 года выпуска».

Но кто должен ответить за «ненадлежащее хранение» горы просроченных боеприпасов? Правильно, Генштаб ВСУ и его руководитель генерал армии Муженко.

Ответного удара от разгневанного такой солдатской прямотой военной прокуратуры главкома ждать пришлось недолго. В тот же день (28 октября) Матиос впервые и пожаловался, что в войска, как выяснилось, только что отправлена та самая скандальная служебная телеграмма за подписью начальника Генштаба с требованием к командирам при первой возможности гнать прочь любых сотрудников Главной военной прокуратуры Украины. Но, как и следовало ожидать, бюрократическая битва киевских силовых контор только разворачивалась.

19 ноября Матиос на своей странице в одной из социальных сетей обнародовал жутковатое фото тарелки с вареными насекомыми и червями. Оказалось, что так кормят будущих украинских летчиков — курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба. Одновременно военная прокуратура задержала начальника этого военно-учебного заведения генерал-майора Андрея Алимпиева по подозрению в миллионных растратах.

Но главное сражение этой канцелярской баталии, как оказалось, было впереди. 26 февраля главный военный прокурор написал на своей странице в Facebook: «За два месяца текущего года (в украинских войсках — „СП“) по два суицида в неделю (16 погибших от суицида) — эти скупые данные Единого реестра досудебных расследований бесстрастны, как никто. Большинство самоубийц — совсем юные ребята 1995-1998 годов рождения».

Укрощать разбушевавшегося Матиоса украинский Генштаб выпустил начальника своего Главного управления морально-психологического обеспечения генерал-майора Олега Грунтковского. Плохо скрывая раздражение, тот заявил журналистам: «Я не знаю, откуда он (Матиос — „СП“) эти цифры взял… Я могу сказать одно, что эта цифра в разы меньше. Очень странно слышать такие заявления от высших должностных лиц, особенно прокуратуры , от людей, которые не занимаются работой с личным составом, профилактикой суицидов… Это заявление — неправда, оно не соответствует действительности и, скорее всего, связано с манипуляцией общественным мнением».

Симпатии большинства местных СМИ, как и следовало ожидать, оказались на стороне обличителя-прокурора. Киевский телеканал «112 Украина» немедленно поддержал его собственными данными из документа с грифом «Для служебного пользования», добытым из неназванного источника. По ним выходит, что только в январе 2018 года в ВСУ по небоевым причинам погибли 22 военнослужащих. Из них 11 совершили самоубийства, при этом пять солдат и офицеров — в зоне АТО. Таким образом, в среднем все выглядит еще хуже, чем по данным Главной военной прокуратуры Украины.

Однако и это еще не все. Есть веские основания полагать, что и после выступления канала «112 Украина» перед нами не вся правда. Так считает, например, известный киевский военный обозреватель, бывший офицер главного оперативного управления Генштаба ВСУ полковник запаса Олег Жданов . По мнению, которым он поделился с агентством «РИА-Новости Украина», самоубийц среди его соотечественников в погонах намного больше. «Проблема в том, что у нас отсутствует институт гражданского контроля и всю статистику ведет Минобороны. А Минобороны поступает с убитыми и ранеными на свое усмотрение: когда нужна конфронтация — боевые потери появляются, когда не нужна конфронтация, количество потерь занижается до минимума… На откуп командира отдано решение, куда записать погибшего бойца — в боевые потери или небоевые. От этого зависят государственные выплаты. За боевые потери выплачивается компенсация. Сколько реально человек погибло в этой войне, надо будет разбираться еще долго», — заявил Жданов.

Уместно вспомнить, что в июне прошлого года о подобных манипуляциях украинских генералов рассказал и экс-заместитель военного прокурора Центрального региона Украины Анатолий Маркевич. По его сведениям, в самоубийцы армейские командиры нередко записывают даже тех, кто погиб по иным причинам. Допустим, от рук собственных сослуживцев.

Так, 23 апреля 2014 года на третий день после призыва на службу и прибытия в учебное подразделение 92-й отдельной механизированной бригады (место постоянной дислокации — Харьковская область) на перилах в медчасти мертвого рядового Александра Ткачева , всего за несколько суток до трагедии призванного из Степановки Волновахского района Донецкой области. На теле молодого солдата родные обнаружили многочисленные телесные повреждения, но официальная версия командования — самоубийство.

Мало того. «Нам в морге выдали, что мы его погибшим обнаружили дома», — поделилась с журналистами сестра новобранца Светлана. Как и следовало ожидать, правоохранители, несмотря на требования родителей, так и не назначили повторную экспертизу.

Между тем, речь идет о той самой 92-й отдельной мехбригаде, в которой только с мая 2014-го по май 2017 года в собственном глубоком тылу по данным украинских депутатов было зафиксировано умопомрачительные 49 случаев гибели солдат и офицеров!

В самоубийцы записали и бойца 59-го мотопехотного батальона Юрия Барашенко, погибшего в районе Попасной. Его смерть наступила «от пяти выстрелов в голову и шею».

Почему картина получается столь мрачной для высшего командования ВСУ? Чтобы не оказаться обвиненным в предвзятости, ответ предлагаю поискать среди самых отпетых «героев АТО». Вот что думает по этому поводу, допустим, недавний командир штурмовой группы батальона «Донбасс», а сегодня — руководитель ОО «Военно-патриотическое объединение участников АТО „Справедливость“ Тарас Костанчук: „Когда армия не мотивирована, как у нас сейчас, когда бойцы, которые сейчас находятся на линии фронта, на линии разграничения, думают о том, как бы скорее вернуться домой, то увеличивается количество небоевых потерь. Небоевые потери — это любые, разумеется, все потери, которые не связаны с выполнением боевых задач… Армия не понимает… Я общаюсь постоянно со своими бойцами-побратимами, которые там находятся, езжу то в Авдеевку, то в другие места. И вот сидят в окопах и не понимают, что они там делают? Потому что никто не идет вперед, враг, бандиты не собираются наступать, не собираются ничего делать… Они видят контрабанду, они видят неуставные отношения, потому что постоянно у нас там командиры позволяют все, что угодно, потому что не несут никакой ответственности. Они видят, что фактически армия превратилась, скажем, в место заработка каких-то денег“.

Не убеждает? Тогда послушайте бывшего командира батальона „Полтавщина“, а ныне — замначальника УВД Херсонской области Илью Киву . „В тех местах, где я нес службу, это было почти ежедневно. Получил письмо, пошел в поле и погиб. Думали, что произошло? Может снайпер? Потом нашли письмо, он выпил водки и решился на страшный шаг. А в Мариуполе , когда все говорили, что отравили спиртное: боец залез в танк и расстрелял из пулемета четверых сослуживцев, в том числе полковника и подполковника. Наутро когда приехали вязать, он ничего не помнил и не мог поверить, что такое сделал“.

Вообще-то вся эта беспросветная жуть ни для кого не секрет даже на Украине. Но почему-то беспрецедентный судебный процесс „главный военный прокурор Украины против начальника Генштаба ВСУ“ в Киеве затевается только теперь. Может быть потому, что всего пару месяцев назад генерал Муженко не ко времени решил победно отрапортовать обществу, что „Украина адаптировала ВСУ к стандартам НАТО уже на 90 процентов“? Тогда действительно — лучше бы военные прокуроры во главе со своим генерал-полковником юстиции Матиосом помолчали насчет степени и глубины этой „адаптации“. А то неудобно как-то получается перед Брюсселем и Вашингтоном.

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