Россия проигрывает борьбу за умы украинцев: интеграция или капитуляция

Замглавы российского Сената Юрий Воробьев о перспективах политики на украинском направлении

Политолог Михаил Ремизов считает, что стратегической целью политики России в отношении Украины является борьба за умы украинцев. Сегодня Россия эту борьбу проигрывает — сворачивается программа переселения соотечественников, украинские мигранты стоят в длинных очередях в ФМС вместе с мигрантами из азиатских стран, Россия готова выдавать Украине ополченцев Донбасса. Что касается государственного статуса повстанческих территорий, то, по мнению Ремизова, России придется выбирать между «признанием республик с их последующей интеграцией или собственной капитуляцией».

Открывая форум, сенатор подчеркнул, что деятельность комитета носит гуманитарный характер, он рассказал о помощи жителям горячих точек в сфере культуры, образования, спорта. Так, благодаря комитету Воробьева в 11 российских вузах были открыты бюджетные места для студентов из Донецка Луганска , которых сегодня в России 3,5 тысячи. «Донбасс является частью русского мира, в это понятие мы вкладываем не географический, а цивилизационный смысл», — заявил Юрий Воробьев. Касаясь судьбы непризнанных республик, сенатор сказал, что процесс сближения России и Украины будет долгим и сложным, поэтому «нам важно сохранить то, что уже имеем».

Сохранить — как? Вместе с посылом Михаила Ремизова, пусть и произнесенным хронологически позже, заявление заместителя главы российского Сената звучало интригующе. Высказал ли Ремизов свое личное суждение или его выступление на форуме организации, созданной третьим лицом российской власти, следует воспринимать как сигнал того, что в контексте обострения международной обстановки позиция России на украинском направлении меняется? С этим вопросом корреспондент «КВ» обратился к Юрию Воробьеву. Вот что он ответил:

— То, что происходит, является событием исторического, огромного масштаба, задействовано большое количество разных сил. Быстро такие события развиваться не могут. Но это точно не капитуляция, если ссылаться на Ремизова. То, что делает наш комитет, станет фундаментом дальнейшего урегулирования. Нам нужно иметь братские отношения не только с Донбассом, но и со всеми людьми, живущими на Украине. Это братский народ, отношения с которым изуродовали политики, и эти отношения нам предстоит восстанавливать, мы обречены на добрососедские связи. Но у нас есть кусочек Украины — это ДНР и ЛНР — который уже сейчас следуют идее единения наших народов. Мы не хотим его терять. Мы хотим сохранить с республиками братские отношения, чтобы в дальнейшем распространить их на всю Украину.

Т.е. все-таки урегулирование?

Конечно, урегулирование. Никакой капитуляции, никаких военных действий.

У нас есть политическая программа, план, дорожная карта, это минские соглашения. Если удастся пройти по этому пути — а это зависит от руководства Украины — то мир наступит уже скоро.