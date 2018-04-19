В Совфеде оценили слова Порошенко об опрометчивости основания Москвы 

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Заявление Петра Порошенко об «опрометчивости» основания Москвы киевскими князьями представляет собой попытку самоутвердиться, заявила RT первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.
"Уже не осталось никаких козырей, чтобы показать силу Украины, ее самостоятельность. Падает экономика, у власти нет никакого авторитета, поэтому предпринимаются попытки привлечь внимание, воззвать к национальному самосознанию", — отметила она.
По словам Гумеровой, Киев целенаправленно стремится «украинизировать» общую с Россией историю.
"Хочу сказать, что ничем хорошим это не закончится. И плохо будет в первую очередь для самой Украины", — подчеркнула она.
Ранее украинский президент во время выступления в Раде назвал основание Москвы «опрометчивым решением киевских князей», а также заявил, что создание в стране независимой православной церкви «восстановит историческую справедливость».