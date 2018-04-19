В Совфеде оценили слова Порошенко об опрометчивости основания Москвы

"Уже не осталось никаких козырей, чтобы показать силу Украины , ее самостоятельность. Падает экономика, у власти нет никакого авторитета, поэтому предпринимаются попытки привлечь внимание, воззвать к национальному самосознанию", — отметила она.

По словам Гумеровой, Киев целенаправленно стремится «украинизировать» общую с Россией историю.

"Хочу сказать, что ничем хорошим это не закончится. И плохо будет в первую очередь для самой Украины", — подчеркнула она.