Порошенко хочет посетить Донбасс, где проверит вещание украинских каналов

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости . Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в ближайшее время намерен посетить Донецкую и Луганскую область, где проверит вещание украинских каналов, он также напомнил о смене формата военной операции в Донбассе.

"Я хочу проинформировать, что в ближайшее время вместе с секретарем Совета (национальной безопасности и обороны) планирую посетить Донецкую и Луганскую области и лично проверить качество трансляции украинских вещателей в зоне проведения антитеррористической операции. Хочу отметить, что уже через несколько дней, менее чем через две недели мы переходим от формата антитеррористической операции к военному формату", — сказал президент в четверг в ходе заседания военного кабинета при СНБО Украины, которое транслировали украинские телеканалы.

Ранее Порошенко заявил, что «антитеррористическая» операция в Донбассе завершится 30 апреля, ее сменит Операция объединенных сил.