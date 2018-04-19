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Порошенко хочет посетить Донбасс, где проверит вещание украинских каналов
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Порошенко хочет посетить Донбасс, где проверит вещание украинских каналов 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 19 апр — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в ближайшее время намерен посетить Донецкую и Луганскую область, где проверит вещание украинских каналов, он также напомнил о смене формата военной операции в Донбассе.
"Я хочу проинформировать, что в ближайшее время вместе с секретарем Совета (национальной безопасности и обороны) планирую посетить Донецкую и Луганскую области и лично проверить качество трансляции украинских вещателей в зоне проведения антитеррористической операции. Хочу отметить, что уже через несколько дней, менее чем через две недели мы переходим от формата антитеррористической операции к военному формату", — сказал президент в четверг в ходе заседания военного кабинета при СНБО Украины, которое транслировали украинские телеканалы.
Ранее Порошенко заявил, что «антитеррористическая» операция в Донбассе завершится 30 апреля, ее сменит Операция объединенных сил.
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