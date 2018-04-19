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ЦБ: годовой объем личных переводов из России в страны СНГ и в обратном направлении вырос
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ЦБ: годовой объем личных переводов из России в страны СНГ и в обратном направлении вырос 

Банки.ру 1 час назад
Общий объем личных переводов из России в страны СНГ и из СНГ в Россию вырос в 2017 году, свидетельствуют cтатистика Центробанка.
Так, из России в страны СНГ за прошлый год было отправлено таких переводов на 13,482 млрд долларов в эквиваленте, тогда как в 2016 году — на 10,546 млрд
Наибольший объем личных переводов из России пришелся в 2017 году на Узбекистан (3,443 млрд долларов), Таджикистан (2,592 млрд) и Киргизию (1,904 млрд). Уменьшился в годовом выражении объем переводов на Украину и в Туркмению, а в остальные страны СНГ — увеличился.
Из СНГ в Россию в 2017 году поступило 1,981 млрд долларов против 1,529 млрд в 2016-м.
Больше всего денег в качестве личных переводов поступило из Казахстана (909 млн долларов), Киргизии (262 млн) и Узбекистана (247 млн). При этом уменьшился объем переводов из Азербайджана, Молдавии и с Украины, а из остальных стран СНГ — вырос.
Объем переводов из России был больше объема поступлений в Россию по всем странам СНГ, кроме Казахстана (556 млн против 909 млн долларов) и Туркмении (4 млн против 25 млн).
Как следует из методического комментария ЦБ, статистика учитывает часть операций, информация о которых поступает от кредитных организаций (включая операторов платежных систем) и ФГУП «Почта России».
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