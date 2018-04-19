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Гройсман назвал главную проблему экономики
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ВВС Ирака нанесли удары по Сирии

Гройсман назвал главную проблему украинской экономики 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Главная проблема экономики Украины — давление внешнего долга, заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман.
"Фактически суммарный долг сегодня 65 с плюсом миллиардов долларов, которые лежат на плечах украинцев и украинской экономики", — цитирует главу украинского правительства агентство УНИАН.
Гройсман утверждает, что большая часть внешнего долга была накоплена до 2014 года. По словам премьера, правительство сумело снизить соотношение долга к ВВП страны, однако Киеву все еще требуется финансовая помощь.
Только на обслуживание внешнего долга в текущем году придется потратить 130 миллиардов гривен (свыше 4,9 миллиарда долларов. — Прим. ред.), подчеркнул глава правительства. Если программа сотрудничества с МВФ не будет выполняться, Киеву будет нелегко "давать ответы на эти вызовы", добавил Гройсман.
Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в пять миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в миллиард долларов каждый.
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