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Виталий Сыч: Пашинский объединил всю Украину в порыве негодования
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Виталий Сыч: Пашинский объединил всю Украину в порыве негодования 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Парламентский комитет по нацбезопасности рассмотрел ситуацию вокруг публикации в издании «Новое время», посвященной злоупотреблениям при закупках в сфере обороны.
В журналистском расследовании, в частности, фигурировал Пашинский. В обсуждении приняли участие представители Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины и государственного концерна «Укроборонпром». Однако в обсуждении не принимали участие представители издания «Новое время» и Национального антикоррупционного бюро Украины.
«Мы не видели смысла участвовать в политическом перфомансе, на котором Пашинский, глава комитета по нацбезопасности, рассматривает дело против Пашинского», — сказал главред издания «Новое время» Виталий Сыч в эфире канала NewsOne.
Он пояснил, что знал, что на редакцию подадут в суд, поэтому ранее передал все документы и инвойсы, касающиеся закупок вооружения и техники в НАБУ.
По словам журналиста, они собрали уже новые сведения о других коррупционных схемах Пашинского, о которых он еще не знает.
Сыч пояснил, что он понимает всю опасность, которая ему сейчас угрожает как журналисту, при том, что в Украине уже был не один случай убийства журналистов и ни в одном из них не нашли виновных. Поэтому он опубликовал все факты запугивания со стороны Пашинского и надеется, что это защитит его.
«Меня предупреждали, что я задел команду, которая не имеет тормозов, поэтому, я все угрозы сделал достоянием общественности, и надеюсь это охладит пыл участников скандала», — заявил он.
Работа журналистов по расследованию коррупционных схем нашла широкую поддержку граждан Украины.
«Мне звонят и пишут такое количество людей со всех уголков страны, что мне кажется, что Пашинский объединил всю Украину», — резюмировал журналист.
Скандал связан с расследованием коррупционных схем закупок военной техники в рамках секретных закупок Министерства обороны, которые составляют 20% от бюджета обороны, и являются удобной средой для финансовых махинаций. Журналисты раскрыли несколько таких схем, где основными фигурантами являются Сергей Пашинский вместе со своим сыном и Олег Гладковский, заместитель секретаря СНБО и давний деловой партнер президента Петра Порошенко.
«Денежные потоки в оборонке поделены между БПП и НФ, чтобы никто не был обижен», — заявлял ранее депутат БПП и член антикоррупционного комитета Верховной рады Сергей Лещенко.
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