Виталий Сыч: Пашинский объединил всю Украину в порыве негодования

Парламентский комитет по нацбезопасности рассмотрел ситуацию вокруг публикации в издании «Новое время», посвященной злоупотреблениям при закупках в сфере обороны.

«Мы не видели смысла участвовать в политическом перфомансе, на котором Пашинский, глава комитета по нацбезопасности, рассматривает дело против Пашинского», — сказал главред издания «Новое время» Виталий Сыч в эфире канала NewsOne.

Он пояснил, что знал, что на редакцию подадут в суд, поэтому ранее передал все документы и инвойсы, касающиеся закупок вооружения и техники в НАБУ.

По словам журналиста, они собрали уже новые сведения о других коррупционных схемах Пашинского, о которых он еще не знает.

Сыч пояснил, что он понимает всю опасность, которая ему сейчас угрожает как журналисту, при том, что в Украине уже был не один случай убийства журналистов и ни в одном из них не нашли виновных. Поэтому он опубликовал все факты запугивания со стороны Пашинского и надеется, что это защитит его.

«Меня предупреждали, что я задел команду, которая не имеет тормозов, поэтому, я все угрозы сделал достоянием общественности, и надеюсь это охладит пыл участников скандала», — заявил он.

Работа журналистов по расследованию коррупционных схем нашла широкую поддержку граждан Украины.

«Мне звонят и пишут такое количество людей со всех уголков страны, что мне кажется, что Пашинский объединил всю Украину», — резюмировал журналист.

Скандал связан с расследованием коррупционных схем закупок военной техники в рамках секретных закупок Министерства обороны , которые составляют 20% от бюджета обороны, и являются удобной средой для финансовых махинаций. Журналисты раскрыли несколько таких схем, где основными фигурантами являются Сергей Пашинский вместе со своим сыном и Олег Гладковский , заместитель секретаря СНБО и давний деловой партнер президента Петра Порошенко