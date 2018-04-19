Кризис атомной энергетики: почему протестуют атомщики

«У нас начинается кризис в атомной энергетике. Тысячи атомщиков вышли на улицу. Что происходит? На тепловую энергию цену подняли немеряно, что не объясняется никакими сметами. За счет этого вымываются все деньги на рынке, а атомную энергию посадили в ноль. И сейчас не за что купить ядерное топливо, платить зарплату. Что, надо так управлять страной, чтобы ядерная отрасль была в состоянии разрухи? Требуем выслушать министров финансов и энергетики, чтобы понять, что происходит в атомной отрасли», — заявила Тимошенко.

Юлию Владимировну можно понять — для нее фактически уже началась предвыборная кампания. Тем не менее, проблема действительно существует. Свое заявление Тимошенко сделала на фоне проходящих акций протестов атомщиков, которые ранее не так уж и часто происходили, в отличие от протестов шахтеров, металлургов, транспортников и фермеров. Акции протеста атомщиков прошли в восьми городах-спутниках атомных регионов.

Накануне работники Чернобыльской атомной станции вышли на акцию протеста к мэрии города Славутич, требуя европейских зарплат и увеличения стоимости электроэнергии, вырабатываемой электростанциями «Энергоатома» . В городе Энергодар Запорожской области на площадь перед ДК «Современник» на протестную акцию вышли около 3000 сотрудников ЗАЭС. Профсоюз назвал акцию предупреждающей, заявляя о кризисе, связанном с недофинансированием отрасли.

Польшу, Иран. «Мы сталкиваемся с удивительными вещами, когда атомная отрасль живет в долг, когда заработная плата каждому из нас платится своевременно, но через кредиты. Мы ждем результата ровно месяц и переходим к другим, более решительным действиям, но строго в рамках закона» — заявили на акции представители профсоюза. По мнению представителей профсоюза атомщиков, если не поднять зарплаты, то квалифицированные атомщики продолжат мигрировать в Турцию Белоруссию , Индию, Китай

«Ядерная отрасль как одна из ключевых составляющих энергетики и экономики страны сегодня находится в тяжелом состоянии. Практически все вопросы относительно дальнейшего развития, безопасности деятельности, обеспечения благополучия атомщиков не решены, а в нынешних условиях усиления кризисных тенденций они угрожают социальной и ядерной критической ситуацией», — говорится в заявлении «Атомпрофсоюза».

Глава профсоюза Валерий Матов на пресс-конференции потребовал установить прозрачный тариф для госпредприятия «Энергоатом» с учётом необходимых затрат на повышение уровня оплаты труда в несколько раз, а также принять программы по сохранению и развитию персонала компании. Валерий Матов также призвал правительство Украины предпринять необходимые меры, чтобы оптовый покупатель электроэнергии, компания «Энергорынок» погасила задолженность перед «Энергоатомом» в размере 12,6 млрд гривен. Если в течение месяца власти не отреагируют на их требование, атомщики намерены провести акцию протеста в Киеве и обратиться за помощью к профсоюзам европейских государств.

«Золотая» и убыточная отрасль

О кризисной ситуации в атомной отрасли написал 18 апреля в Facebook и экс-депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник , подчеркнув, что корни проблемы в смене поставщика топлива для украинских АЭС. «Атомная энергетика на Украине — очень прибыльное дело. Но из нее выжимают последние соки. При этом не вкладывают в отрасль никаких средств на реконструкцию и поддержание. Сомнительные проекты, типа попыток заменить российские стержни на американские твэлы, ведут к катастрофе. Сегодня реально нет перспективы у атомной энергетики Украины. Нужно помнить, что она суть от плоти единой некогда советской атомной энергетики и тесно интегрирована с российскими предприятиями по обеспечению деятельности АЭС. Гордыня и ненависть ко всему российскому, отказ от сотрудничества, ведет к тому, что лет через пять Украина будет покупать энергию за границей», — считает Владимир Олейник.

Недавно и экс-председатель Государственного комитета Украины по использованию ядерной энергии (1992-1996), заслуженный энергетик Украины Михаил Уманец заявил в ходе дебатов, что «Энергоатом» находится на пути к банкротству, а вся работа атомной отрасли стала небезопасной, поскольку в ней эксплуатируются старые энергоблоки. «Итог нашей независимости таков: денег нет, „Энергоатом“ банкрот, своих технологий нет, руководящих кадров нет», — заявил Уманец.

Недавно директор по экономическим вопросам «Энергоатома» Эдуард Рачин заявил, что по статье «Фонд оплаты труда» дефицит составляет 2 млрд 464 млн грн. Ранее «Энергоатом» сообщал, что компании не хватает 1,436 млрд гривен на закупку ядерного топлива. Что касается прошлого года, то «Энергоатом», понес чистый убыток на сумму около 50,3 млн долларов. Выход «Энергоатом» видит лишь в увеличении тарифа на отпуск производимой на АЭС электроэнергии. Как утверждают представители компании, атомщики производят больше всех электричества, при этом меньше всех зарабатывают и искусственно лишены возможности развивать отрасль.

Работники столь критической области действительно живут в долг, хотя вырабатывают 56% электроэнергии Украины, поэтому их протест вполне понятен и закономерен. Однако стоит отдавать отчет и в том, что повышение тарифов на электроэнергию, скорее всего, приведет к увеличению задолженностей и росту цен на многие товары и услуги, что в очередной раз нивелирует повышение тарифов.

Дорогое и небезопасное топливо

Одним из вариантов выхода из кризисной ситуации могло бы стать удешевление ядерного топлива, но здесь мы сталкиваемся уже с политическим вопросом. Дело в том, что сейчас для украинских АЭС используются топливные элементы как российского производства ( ТВЭЛ ), так и американского — компании Westinghouse. В «Энергоатоме» заявляли, что хотят со временем практически полностью отказаться от поставок из РФ , несмотря на то, что ранее партнер «Энергоатома», российская компания «ТВЭЛ», не только предлагала более дешевое топливо, но и забирала отходы на переработку.

В целом в 2017 году Украина приобрела ядерное топливо на 533 млн долларов. Ядерное топливо производства американской компании Westinghouse, заменившее российское топливо ТВЭЛ, используется уже на 6 из 15 энергоблоков украинских АЭС, что периодически вызывает сбои в их работе из-за несовместимости американских топливных элементов и реакторов советского образца. Как сообщала Государственная инспекция ядерного регулирования Украины, количество нарушений в работе украинских АЭС в 2017 году составило 17 случаев против 12 случаев годом ранее. Однако помимо небезопасности, есть еще и вопрос цены.

Как утверждал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич : «Есть неофициальные данные о том, что топливо Westinghouse стоит дороже. Это логично, поскольку это копия советской ядерной сборки, на разработку и адаптацию которой уходят средства — проектная документация и так далее». По его словам, если все узнают, что топливо Westinghouse дороже, то получится большой скандал и возникнет вопрос: зачем его покупать.

О дороговизне топлива от Westinghouse в конце марта заявил и бывший министр энергетики Эдуард Ставицкий в интервью украинскому телеканалу NewsOne. «Фирма Westinghouse является посредником, у неё есть договоренность со шведской компанией, куда поступают российские ТВЭЛы. Там изменяется конфигурация самого ТВЭЛа. В итоге мы получаем то же самое, но дороже на 20-25%», — заявил Ставицкий.

Фактически кризисная ситуация в атомной энергетике дублирует кризис в угольной и газовой промышленности Украины. Во всех случаях мы наблюдаем один и тот же сценарий: сначала отказ от покупки российского товара в целях «борьбы с агрессором» и покупку более дорогого топлива в западных странах или закупку тех же российских товаров, но дороже и через посредников. За этим следует снижение уровня безопасности на предприятиях вследствие экономии на ремонте и необходимом оборудовании, рост цен, наращивание долгов по зарплатам, протесты работников и бегство квалифицированных кадров из страны.

Такая ситуация повторяется с незавидным постоянством в различных сферах украинской экономики, как следствие навязывание дорогого продукта, цена которого зачастую просто неподъемна для экономики одной из самых бедных стран.